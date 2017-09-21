中山女中校方掩蓋狼師案？ 校方：並未「河蟹」訊息

近日網傳這張綠色傳單，不少網友質疑校方在事發後才發傳單交代事件，還意圖掩蓋狼師案。（圖擷自李屏瑤臉書）

2017-09-21 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中山女中日前爆發狼師事件，今校內在舉辦防災演練後，該校學生集體發動抗議，表達對校方處理方式的不滿，有網友更在PTT轉貼相關畫面，並指狼師事件爆發後，校方試圖以校譽為由壓制相關消息流傳，甚至還強制解散家長群組，且還傳出「是被害人自己行為不檢」這類護航狼師的言論。不過校方對此強調沒有「河蟹」訊息，也沒有說狼師不能離開，並指是接到媒體詢問才得知有解散家長群組這件事情。

李屏瑤爆：至少還有3位受害者

中山女中日前爆發狼師事件，校方的處理方式近日在網路引發許多議論，不少人質疑校方刻意壓制事件、「河蟹」相關訊息，其中有自稱是家長的網友在臉書PO文指出，校方在16日事件曝光後，才在校內發送狼師案的處理過程及性平法的相關傳單，但他們質疑校方為何不是在「受理性騷擾檢舉案之後，就徵求受害同學、同學家長從「利害關係人」身分改列性騷擾案『申請人』身分的意願？」質疑校方未告知受害學生和學生家長其權利。

作家李屏瑤也在臉書分享校方發送的傳單並發文質疑，校方先前都沒公開說明，直到事件爆發後才突然發傳單給教師，要教師對外統一口徑，且先前當事人家長曾要求公開說明此事，校方卻一直堅持不能公開。李屏瑤在文中更提及，事件爆發後，也有已畢業的學生在回校看老師時透露，先前也曾遭遇性騷擾，「受害者至少增加了三位」，據傳聽聞過性騷事件的最早可追溯到民國99年畢業的學生，李屏瑤為此怒批「校方壓制事件不張揚，只能靠學生們口耳相傳以求自保。這就是中山女高最重視的校譽嗎？」

《聯合報》報導，針對外界指控「河蟹」訊息、甚至強制解散家長群組，禁止轉傳任何有關狼師消息，中山女校方指是接到媒體詢問才得知有解散家長群組這件事情，並強調校方沒有「河蟹」訊息，也沒有說狼師不能離開，處理程序也已在家長日集會時公開說明，至於教師離開學校與否，要依法定事由辦理。

報導提到，有不具名的家長提到，群組解散一事是場誤會，並指該群組是一個新生家長群組，裡面約有200多名家長，因當時有太多人容易誤傳、洗板訊息，才有其中一名家長會成員解散該群組，回歸各班級群組。

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