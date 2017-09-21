李承龍「路過」 台中公園石燈基座遭紅漆塗鴉

2017-09-21 15:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕李承龍「路過」？

台中市不少文史團隊，這兩天流傳擷取自中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍臉書上，台中公園神社石燈籠燈座遭噴字塗鴉的照片截圖，石燈座寫有「認賊作父愧對先人，天不容」等字眼，文史團體撻伐噴漆行為，要求台中市府對台中公園文史文物保護應有更積極作為。

台中市文化資產處指出，該石基座雖屬日治時期文物，但目前僅列「古物類的列冊追蹤項目」，不具文資身分，正進行台中公園整體文化資產調查，將參考相關調查建議後，再做通盤的考量；另建設局派員清洗後，石座已概略恢復原貌，僅部分字眼依稀還能辨識，警方已調閱監視器循線追查中。

台中市有不少文史工作者或團體近日流傳一份取自李承龍臉書的照片截圖，李承龍18日在其個人臉書貼文稱，「86年前的今天，1931年9月18日，九一八事變爆發，中國人民從此進入艱苦卓絕的14年抗戰……」等文字，並附上數支石基被紅漆噴上「認賊作父愧對先人，天不容」等字眼的照片，文中並標示「路過台中某公園．日本神社遺址」。

不少文史工作者得知後大加撻代，李承龍臉書下也有不少人留言抨擊。

台中文史復興組合發言人蔡承允不滿地說，噴漆地點就是台中公園內的台中神社石燈籠基座；他指出，台中公園曾是台灣最早的現代化公園之一，文化歷史價值非常豐富，包括有數千年前的史前遺跡，也留存有清代遺物，如台灣省城北門樓、監工省城吳鸞旂的吳家更樓也被搬入園中。

另像日本載仁親王紀念縱貫線通車，親手種植的樟樹縱貫線通車紀念樹，可惜因未列文化資產，已在前市長胡志強任內枯死。

蔡承允指出，這次被潑漆的是第一代台中神社參道兩側的石燈籠基座，石燈籠雖已不存在，基座上載明當時仕紳、會社的捐贈者姓名，其中也包括「帝國糖廠株式會社」等，也有其文化價值，只可惜以前雖有人爭取列入文資保護，最後還是未受重視。

蔡承允說，市長林佳龍上任後曾表示，希望恢復台中神社鳥居，但市府應以更積極態度，看待台中公園裡的歷史與文化遺產，指定台中公園文化資產身份，並由文化局接管維護，避免憾事再度發生。

市府指出，台中公園9月18日晚間11時左右，傳出有不明人士塗鴉破壞園內石座，寫有偏激的字眼，台中公園派出所員警通報建設局派員處理，雖看到李承龍臉書照片，但因臉書只有「路過」，不確定何人所為，目前警方已調閱週邊監視器影片，循線追查嫌犯中。

建設局委託維護廠商以高壓水柱清洗，至隔日凌晨3時左右處理完畢，恢復原貌。建設局表示，破壞者已違反「台中市公園及行道樹管理自治條例」第13條第1項第11款規定，依法可處以1200元以上6000元以下罰鍰。未來也將會同警察局加強巡邏，防止再有類似事件發生。

市府表示，所有的歷史遺跡都是全民寶貴的資產，呼籲不要因個人的特定立場，做出破壞文物的不理性舉動。