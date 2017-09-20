下班注意！ 雙北遍地「紅紫」 空氣超級糟

現雙北多個測站的空氣品質指標，已達須注意健康風險的「不良紅」燈號，古亭、新店甚至呈現非常不健康的「紫爆」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-09-20 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕時值初秋，早晚天氣也開始略有涼意，不過空氣品質不佳的問題也隨之而來，現在雙北多個測站的空氣品質指標（AQI），已達所有人都須注意健康風險的「不良紅」燈號，古亭、新店甚至飆到非常不健康的「紫爆」等級。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天（20日）下午5點台北市的士林、松山，新北市的萬里、汐止、菜寮、新莊、板橋、土城，桃園龍潭以及離島的金門，都達到所有族群都有健康風險的「不良紅」燈號；台北古亭與新北的新店更高達對人體非常不健康的「紫爆」等級。

目前全台西半部地區也多呈現對敏感族群有影響的「警戒橘」燈號，中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書表示，台北今天日照充足，但是景物朦朧，空氣品質已經淪陷了。

氣象專家彭啟明則指出，類似情況將持續至週五，接下來遙看週末微弱鋒面通過時能否改善狀況。他說，這波空污主要是臭氧濃度偏高，和以往懸浮微粒的特性並不相同，「戴口罩沒什麼用處」，建議民眾儘量減少外出次數。

空氣品質不佳配圖。 （記者方賓照攝）