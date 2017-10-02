校服我最正》國境之南海洋風 東港高中好young！

東港高中校服海洋風，學生精神抖擻，自信好young！（記者陳彥廷攝）

2017-10-02 06:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港高中是所年輕的學校，民國99年才成立，「海洋風」校服穿起來精神抖擻，兼具青春洋溢和清新氣質，更代表東港鎮的海港意象，甚至有國中部學生為了高中校服選擇直升，現行校服是由首屆直升高中部的學長學姐參與設計，增添學生穿校服意願，學生直說「穿著上學很有自信」。

女生制服水藍色襯托清新，深藍領結畫龍點晴，花方格短裙氣質加分，這可是東港高中首屆師生討論出來的心血結晶。（記者陳彥廷攝）

東港國中於99年改制為完全中學後才有高中部，首屆高一生有許多是國中部直升，承先啟後、流傳至今的校服更是精神象徵，細節是首屆學長姐和老師討論而來，共同以海洋意象貫穿整體設計，心血結晶受學弟妹歡迎。

東港高中校園內有黑鮪魚意象的雕塑，和校服一樣充滿濃濃海洋風。（記者陳彥廷攝）

「開學一、兩個月還沒校服穿！」東港高中總務主任張浩鳴笑說，當時剛剛改制，校服由家政、美術老師跨刀合作設計，但學生也希望參與，學生6月參與，為盡善盡美，開學時還沒校服可穿，但當衣服做好送到學校就令人驚豔，大家直誇「不枉苦心」。

因應南台灣炎熱氣候，東港高中制服選用透氣材質。（記者陳彥廷攝）

東港高中高中部的校服為水藍色為底，女生是花方格裙，男生則是深藍長褲，而為適合南台灣酷熱天氣採透氣材質，而「學姐」們為校服費盡心思，女生校服相較男生設計更為突出，清新氣質和活潑兼具。

為了安全，女生制服不用繡姓名。（記者陳彥廷攝）

女生校服採向內剪裁的縮腰設計，袖子短透氣還有束口，活動起來俐落涼快，不會因為過熱把袖口往上拉至肩膀，領子則是改良過的小圓領海洋風校服，為了活動方便，裙子採褲裙設計下擺稍縮口，除不會有動作過大的走光風險，外觀也不失端莊，深藍色領結更堪稱「畫龍點睛」。

東港高中的校服剪裁合身，學生很驕傲，女生褲裙設計不怕走光。（記者陳彥廷攝）

高二女學生蘇芳巧、曾薇、陳郁棻說，金色的校徵在完全中學中有成穩之意，但配合水藍色打底，也不失青春氣息，雖然1週只有2到3天要穿制服，但穿上校服不會覺得彆扭反覺得很有自信，也很驕傲學校有這麼風格獨具的制服。

東港高中的校服合身剪裁，穿起來端莊典雅，褲裙設計不怕走光，花方格圖案氣質加分。（記者陳彥廷攝）

總務主任張浩鳴表示，東港高中的校服和傳統卡其服有很大不同，在學風越來越開放的年代，校服有特色確實能提升學生穿校服意願。有國中部學生不諱言當初直升，高中校服就佔了很大因素，可說是「為了校服而直升」。

東港高中新大樓有海洋的帆船意象。（記者陳彥廷攝）

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