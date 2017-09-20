空汙到！今晴朗穩定 北、中部空氣品質紅色警戒

今天各地天氣晴朗，白天仍相當炎熱。（資料照，記者黃志源）

2017-09-20 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣型態與昨天類似，各地多雲到晴，不過花東、恆春半島水氣仍稍多，不定時會有短暫陣雨或雷雨發生，尤其恆春半島、臺東地區有時雨勢稍大，氣象局已針對屏東南邊鄉鎮、台東縣2縣市發布大雨特報；另外今天北部、中部地區空氣品質較差，呼吸道敏感民眾出門需攜帶口罩。

中央氣象局指出，今天各地清晨低溫約25至26度，感受上較為舒適，而各地白天高溫仍可達到32至35度，感受仍然炎熱，中午外出需防曬並多補充水分。空氣品質部分，今天北部及中部紅色（對所有族群不健康），其他地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）至良好等級，指標污染物為臭氧（8小時平均值）及細懸浮微粒。

氣象局指出，今天各地普遍多雲到晴，不過花東、恆春半島水氣稍多，恆春半島和台東有局部較大雨勢的機率，午後南部地區及各地山區因為熱力作用關係，易有午後短暫雷陣雨，民眾到山區活動需留意。

另外本週五（22日）前後鋒面系統將位於台灣北部海面，預計會使得北臺灣雲量增多，至於會不會進一步影響臺灣地區天氣仍有待觀察；溫度方面，未來一週北部、東半部高溫約31到33度，中南部略高約34、35度，各地低溫約24到26度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 24 27 ~ 35 28 ~ 32 26 ~ 32

今天各地天氣晴朗穩定，但花東、恆春半島水氣稍多。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）