中元普度開立「幽冥支票」 這間廟少燒5噸金紙

2017-09-19 15:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清聖宮響應政府「金紙減量」，以「幽冥地府支票」取代「金紙」，今年普度受理6500個牌位，原本要由6部卡車載運焚燒，今變成6500張支票，節能減碳做環境保，信徒說，心誠則靈。

位於山腳路的清聖宮，建築雄偉，主祀玄天上帝，建廟近20年，9年前正式入火安座，每年農曆7月固定舉辦普度超薦法會，信徒來自全台各地，宮方依祖先、亡者、嬰靈分別設牌位，依例每一牌位就燒一分紙錢，1份金紙約1公斤。

廟方管委會總幹事陳增能說，去年5000個牌位，共有5000多份金紙，廟方請公所環保垃圾車前來，載運到溪州焚化爐焚燒，共載運5車才清運完畢。

他說，今年為了響應政府減香節能減碳，決定委由金紙公司設計「支票」以取代「金紙」，也就是用「地府支票」燒給好兄弟或祖先，票面上印有「清聖宮」字樣，還有支票流水號，發行的是「天地通幽冥國財庫司」，他表示，好兄弟需要的金紙種類都用紅印章顯示，「這真的誠意十足」。

陳增能說，以往一個牌位約燒1公斤的金紙，今年則少了5000公斤，算是為環保盡一份心力。

謝姓信徒說，他覺得這種方式非常好，希望各宮廟能比照辦理，不再燃燒金紙。他覺得，金紙是燒心安，燒得多，並不代表越虔誠，「心誠則靈」，少砍一棵樹，減少地球暖化，這才真功德。