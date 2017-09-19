新生訓練來抓寶？建國科大新鮮人抓的寶竟然是‧‧‧

建國科大的大一新鮮人，今天到彰化八卦山風景區的賴和詩牆，認識這位新台灣文學之父。（記者劉曉欣攝）

2017-09-19 13:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說新生訓練只能坐在禮堂發呆、聽演講、滑手機？彰化建國科技大學很不一樣，今年推出「抓寶之旅」，今天前往八卦山風景區的抓寶勝地，但新鮮人抓的不是神奇寶貝，而是彰化作家的文學珍寶！

建國科大學務長劉柄麟表示，從去年開始推出全新版的新生訓練，去年是「八卦山之旅」，走訪彰化的地標八卦山大佛，以及最新的熱門景點天空步道；今年則是推出「抓寶之旅」，安排走訪八卦山風景區的文學步道與賴和詩牆，認識彰化代表性的文學作品。

建國科大新鮮人對於新生訓練不必再坐著聽師長說話，都覺得非常有趣，只是大多數的新生，都是今天才第一次聽到賴和、陳虛谷的名字與作品，覺得作品充滿時代性。

新鮮人除了認識彰化文學作家以外，還要展開「尋寶任務」，所有學習單上的答案都藏在文學步道、賴和詩牆裡頭，發掘台灣文學的珍寶。

劉柄麟表示，想要改變新生訓練的傳統方式，起因於他曾經調查該校畢業生，1700人當中只有100人到過八卦山大佛，今年1200位新生當中，也只有50人來過，希望透過實地走訪，讓學生能夠深度認識彰化文化，成為行銷彰化觀光的尖兵。