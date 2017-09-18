五峰國中張涵茹課程設計一把罩 「獎」學校也「獎」自己

都是泰雅族裔的五峰國小老師陳香蘭（左起依序往右）、五峰國中校長林華中、五峰國中教務主任張涵茹，3人齊心，兢兢業業要在部落辦好教育。（記者黃美珠攝）

2017-09-18 21:08

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣五峰國中泰雅族裔教務主任張涵茹，15年的教學生涯全部獻給這所象徵是她生命根源的學校。為了讓她的小同鄉們更深度認識五峰，她用彈性課程等時段，把跟五峰相關的文史、生態、藝文、以及語文編訂成特色課程，融入普通學科的教學中，五峰國中被教育部肯定為特色學校，她也將被縣府表揚為特殊優良教師。

今年教師節，新竹縣將表揚包含行政人員在內共39名特殊優良教師，張涵茹不僅名列其中，還跟今年榮獲師鐸獎的五峰國小老師陳香蘭，同列今年全縣受表揚老師中的「唯2」原住民族裔老師。

張涵茹把成就歸功也是泰雅族人的校長林華中。她直言，要不是林華中的堅持和支持，她無法成就前述特色課程。

張涵茹出身五峰白蘭部落，5歲以後為了求學就下山，只有寒暑假等空檔才有機會回歸。

去年她用文史、生態、藝文、語文四個面向編寫該校的特色課程。文史類，除以少帥張學良的傳奇配搭國二的社會課程，結合鄉公所、張學良故居等導覽志工，讓學生更了解五峰跟中國近代史發展上的緣份。另外她安排國三學生實際踏勘串連尖石、五峰2地的霞喀羅步道，除了認識山林之美，了解先民如何利用古道建立家園，也實際看看現在的山林、步道經歷過的滄桑。

生態部分，她安排國一學生在生物課先認識菌種，國二進階參觀原民部落特有的段木香菇這個產業，接著學習植菌，最後則請國三學生省思這個產業何去何從。藝文領域，她提倡原民歌謠的傳承，也開設攝影課程供學習，鼓勵學生利用參訪或踏勘古道機會學以致用。語文方面則把握該校擁有的外師資源，努力提昇該校學生的英語能力。

林華中說，張涵茹前述的課程設計，除提高學生學習興趣也提升了學生的學「力」，因為今年該校的畢業生考取國立高中的比例就有6成7，算是破了該校的紀錄，讓大家都很振奮。

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