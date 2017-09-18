鬼門關加鍾馗神誕 13戶小村落「請戲」逾30團大酬神

西螺新厝弓孝宮廟雖小卻香火鼎盛。（記者廖淑玲攝）

2017-09-18 15:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕只有13戶住家的西螺九隆里「新厝」部落，因為轄內弓孝宮供奉民間敬稱「伏魔大帝」的鍾馗聲名大噪，隨著鬼門關加上鍾馗神誕，21日將舉辦祝壽大典同時淨香，將有超過30家布袋戲劇團同時拼場，盛況可期，歡迎共襄盛舉。

西螺新厝弓孝宮主神供奉鍾馗。（記者廖淑玲攝）

弓孝宮主委廖日華今天說，該宮位在九隆里九隆路，主祀神明為民間稱呼伏魔大帝的鍾馗，根據西螺鎮志記載，該宮1916年創建，早年因當地常遭祝融之禍，請示西螺廣福宮新街老大媽才知此處為「烘爐穴」，需由「鍾馗」鎮壓，村民雕刻伏魔大帝金身在此建廟供奉。

每年鍾馗神誕地方都盛大慶祝。（記者廖淑玲攝）

從此村民得享平安，還盛傳二次世界大戰時間，美軍懷疑此地有軍事基地曾派飛機掃射轟炸，導致村內建築受損全村村民卻無傷，令眾人相信是鍾馗神功庇護，加上鍾馗降乩常為信徒驅邪，救人無數，廟雖小卻香火鼎盛。

每逢鍾馗神誕，13戶小村落「請戲」逾30團大酬神，相當大手筆。（記者廖淑玲翻攝）

為慶祝農曆8月3日鍾馗神誕，加上鬼月剛結束，弓孝宮將在21日舉辦伏魔大帝祝壽慶典，請出鬼王鍾馗淨香，洗盡不好的穢氣，並將逾期不歸的「好兄弟」通通帶離人間，為信徒及民眾接福運、納財氣。

酬神演出的戲團比住戶還多，成為地方一大盛事。（記者廖淑玲翻攝）

由於鍾馗威名鼎盛，廟方當晚將舉辦平安宴，除了北管演出、高空煙火秀，屆時將有數十家布袋戲團同場競技，生前擅長「跳鍾馗」的布袋戲通天教主黃海岱也曾在該宮演出，備受地方耆老敬重，黃海岱5子黃逢時當晚也將到場，廟方歡迎大家參香、祝壽。