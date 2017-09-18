中客不來 九份老街塞到爆

九份老街在假日時塞滿日韓觀光客。（圖擷自PTT）

2017-09-18 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕中客不來台灣，一些觀光產業雖受到影響，但台灣知名景點九份老街，在假日時依舊是被外國觀光客擠到水洩不通。有PTT鄉民昨（17日）就分享多張照片，驚呼老街幾乎都被日韓旅客包圍了。不少網友見狀打趣地說，九份老街塞到爆，都是「中客不來惹的禍。」

PO文的鄉民表示，由於當天天氣很好，他才剛到那裡沒走幾步路，就被日本女孩問《神隱少女》是在哪裡取景，他也很好心地帶路過去。結果鄉民自己要去吃芋圓時，整條路竟然都被日韓觀光客塞住。

多張九份老街擠滿人的照片，讓網友們驚嘆連連。有人解釋其實宮騎駿有說過，九份和《神隱少女》沒關係，但兩者的連結在不少日本人的心裡根深柢固，畢竟九份山城真的很像是電影裡的場景。

還有人說，其實原PO有點太後知後覺了，大概從去年520開始，九份老街假日時就是長這樣。1名網友指出，當地真的很多日韓香港客，從東南亞來的也不少。有人也透露，九份真的是超有名，他去日本玩和日本人聊天時，對方都說有去過九份。不少人認為，九份的環境其實還可以再整治一下，有助於吸引更多觀光客前來。

現場擠得水洩不通。（圖擷自PTT）