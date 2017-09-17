教育部數位學伴計畫 高市6名偏鄉教師獲「傑出帶班老師」

2017-09-17 17:05

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部106年數位學伴計畫「傑出帶班老師」，全國共有20位教師得獎，其中高雄市就有6名教師，得獎數全國第一，皆來自偏鄉地區，他們課後陪伴學生線上學習，在學習道路上，讓偏鄉孩子得到更多鼓勵及樂趣。

教育部以大學學伴制為概念，推動數位學伴計畫，培訓大學生擔任偏鄉國中小學童的學伴，運用網路科技跨越城鄉空間障礙，讓大學生為學童進行一對一線上即時陪伴及學習。

參加計畫的偏鄉學校則由「帶班老師」課後陪伴學生線上學習，同時協助學習內容掌握與進度，並提升學童的學習動機與興趣。

獲選「傑出帶班老師」的桃源區興中國小老師金秀珠，擔任帶班教師一年，很關心每位孩童學習情形，利用群組隨時掌握學生學習進度，她表示數位計畫推動，對部分家庭功能不完整孩子，可以提供課後輔導及學習機會。

寶來國中老師洪鳳瑛帶班落實點名、請假作業，從上課日誌，了解大小學伴上課情況，並提出建議。

寶隆國小主任林榮俊建立帶班公約及請假通報機制，對教學日誌回覆非常用心，給予擔任大學伴的大學生具體課程或陪伴小學伴策略。

龍興國小老師黃雪蘭特別用心巡堂，學生如有特殊狀況，立即給予關注指導，她說偏鄉人力有限，數位學伴帶班教師工作，一做就是3年，從未想過要辭去這個額外工作，只因為看見了孩子的成長。

文賢國小組長林森富透過成立 Line 群組和大學伴取得立即連絡與回饋。內門國中老師王奕翔擔任帶班教師3年，他認為數位學伴是偏鄉學生有力的補充資源，他期待未來課程設計更靈活多元，並希望數位學伴的網路系統能更穩定。