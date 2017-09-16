嚇壞寶寶！大賣場烘培區驚見「小強」爬來爬去

家樂福斗六店烘焙區。（記者廖淑玲攝）

2017-09-16 21:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名林姓彰化縣民昨天下午到家樂福斗六店shopping，到賣場烘培區時，發現麻糬展售櫃裡竟然有小蟑螂爬來爬去，拿起手機拍照存證向現場店員反映，竟有員工把盒內蟑螂抓出來當場踩死，今天賣場主管強調會全面清理環境，確保衛生，至於相關食品一律在後場棄置，絕不再販售。

林先生事後把影片投訴媒體，透過網路po出，不少人看到影片直呼「超噁」、「感覺不好」「很不衛生」一片撻伐。

不少消費者說，蟑螂無所不在，但大賣場的衛生應該要達到最高標，結果賣場裡要賣給消費者的食物竟有「小強」爬來爬去，實在讓人無法接受。

家樂福斗六店主管說，斗六門市才剛全面大消毒，生鮮食品區平日每星期至少消毒2次，每天下班後，展售櫃也一定會再消毒，戰戰兢兢，如今被消費者發現有「小強」，顯見管理仍有死角會全面檢討。

家樂福中區公共事務部經理胡志光強調，公司已將該類食品全部下架回收，並全面加強環境清理及消毒，避免「小強」再度光臨。

雲林縣衛生局長吳昭軍說，第一時間未接獲消費者反映家樂福賣場的衛生問題，但今天下午已派員前往家樂福視察，限期7天內改善，若再發生同樣問題，將依違反食品安全衛生管理法第15條開罰6萬元，要求業者落實食品衛生管理。

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