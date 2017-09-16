時序漸入秋 週日早晚偏涼記得添衣

這幾天受到颱風外圍沉降影響，白天晴朗炎熱，早晚則是舒適涼爽的天氣。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-09-16 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天受到颱風外圍沉降影響，白天晴朗炎熱，早晚則是舒適涼爽的天氣。第18號颱風泰利持續逼近日本，預計赴日的朋友請留意天氣及交通資訊。

中央氣象局指出，隨著颱風遠離，明天（17日）台灣附近水氣較少，僅東半部偶有短暫雨，西半部山區及屏東地區午後也可能出現局部雷陣雨，但雨勢不久，影響也不大。

氣溫方面，明天白天晴朗炎熱，中南部高溫上看34、35度，北部及東部高溫也來到31至33度，假日外出活動記得多多補充水分。夜間至清晨北部氣溫約在24度，其他地區則在26度左右，感受相對涼爽舒適。

泰利颱風今天下午位在台北東北方700公里海面上，預計今晚到下週二（19日）前影響日本各地，赴日民眾請留意天氣及交通訊息。

此外，明天台灣北部、東半部及澎湖、馬祖沿海仍易有長浪發生，海邊活動、海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明天中南部地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高，其他地區則為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒及臭氧。

第18號颱風泰利持續逼近日本，預計赴日的朋友請留意天氣及交通資訊。（中央氣象局）

明天白天晴朗炎熱，中南部高溫上看34、35度，北部及東部高溫也來到31至33度，假日外出活動記得多多補充水分。（中央氣象局）