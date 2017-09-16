客人訂位臨時取消還嗆聲... 老闆PO文取暖網友吵翻天

這家燒肉點走高檔路線。（圖取自臉書）

2017-09-16 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北有間高檔燒肉店，平常都採預約制，店內低消一人1500元，最近店家接了一名客人的預約，共預留了12名客人的位子，但是客人在用餐前2小時才說要取消，店家不禁懷疑是同業的惡作劇，直接問客人是否為同業，這讓客人相當不滿，帶人到店裡理論，事情曝光後，網友在網路上有不同的看法，有人力挺老闆，有人認為預約的客人根本沒錯。

高檔燒肉店在臉書PO文，稱有客人臨時取消12人的訂位，還找人到店裡質問為何不高興的接受他們臨時取消訂位，店家直呼：「這世道真的變了嗎？ 請問我應該要很害怕嗎？」

《ETtoday東森新聞雲》報導，老闆指出，店內的基本套餐都是2000元起跳，12人就佔一天多少營收？光是人事和部分食材成本損失起碼6萬，取消訂位應該要早點講，都沒有要對方賠償了，沒想到還被興師問罪。老闆透露，當時一名小姐進門劈頭就嗆聲：「你們下午誰接電話，取消訂位不可以嗎」、「那你們是不要做生意了是不是？」

但這名訂位的蔡小姐受訪時喊冤，解釋因為當時日本客戶的行程有變，所以取消訂位時也向老闆不斷道歉，沒想到老闆要他們一定要上門，不管多晚都會等，最後還懷疑他們惡作劇，才會讓她氣得去店家登門證明不是同業惡搞。

蔡小姐說，老闆當時說話口氣很差，還撂話「我就是老闆，你們到底是怎樣」，讓他們很生氣，所以才會出言反擊，但絕對沒有恐嚇的意思。

網友們看法不一，有人力挺老闆、有人則力挺訂位客人，有網友指出，訂位12人，基本的套餐2000起跳，也不太可能損失6萬，老闆的算法不合理。