驚！彰化發現第一筆石虎紀錄 遺憾已遭路殺

彰化發現第一筆石虎路殺紀錄。（楊順宇提供）

2017-09-16 08:52

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕驚！彰化芬園發現第一筆瀕臨絕種保育動物的石虎路殺紀錄！

彰化縣民眾楊順宇昨天上午10點經過台14線彰化芬園彰南路，發現路上躺著動物，他下車摸一摸發現已經冰冷，當下覺得是貓屍體，就先搬到中央分隔島，等晚上有空再來處理，以免屍體移走又被輾到，他拍照傳給朋友環境教育老師楊玉如，楊玉如當下就說「這是石虎」，昨晚通報特生中心人員來處理。

特生中心助理研究員林育秀表示，團隊接獲朋友間接通報在彰化芬園發現一筆石虎路殺，當下很不敢相信，因為彰化還未曾有石虎確切紀錄，如自動相機監測、救傷或路殺通報等。

林育秀說，因天氣炎熱，昨天晚間石虎屍體已經腫脹且傷口都是蛆，這隻個體確認為公的亞成體，體重約3公斤，這季節是亞成體拓展領域的時期，因此最近接連有3起都是亞成公的個體被撞，分別在南投、苗栗、彰化各1起，真的要提醒用路人慢行。

林育秀說，昨天這隻石虎是很年輕的石虎，也同時改寫石虎的分布，應該包括苗栗、台中、南投與彰化，這也讓團隊對於八卦山脈還有沒有其它的石虎，抱著很大的疑惑，也代表我們對石虎還有太多的未知和需要努力！

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