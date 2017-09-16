獨家》苦尋丟失74年前俳句 日人跨海為91歲詩人圓夢

來自日本福岡的金子三郎（前排左二）積極向雜誌社斡旋，取得雜誌影印本為李錦上圓夢。（記者鄭旭凱攝）

2017-09-16 00:20

〔記者鄭旭凱／台中報導〕74年前刊登在日本雜誌的俳句，被八七水災沖走後還找得回來嗎？1個多月，3名日本詩友前來台灣參加日本詩會，得知91歲的李錦上丟失了自己的作品，返回日本後向雜誌社提出請求，一圓老翁重尋詩句的美夢。

李錦上日治時期畢業於鹿港第一公學校（現鹿港國小）高等科，並考取日本第二海軍燃料廠（中油前身），被派往日本求學和受訓，經常投稿也利用假日參加日本詩社聚會。

日本昭和18年（1943年）李錦上的俳句作品入選雜誌《ホトトギス》（子規），雖然當時很窮，他仍買下雜誌，帶回台灣珍藏，不料，八七水災把雜誌沖走，讓他傷心不已。

1個多月前，李錦上參加台北俳句會，來自日本福岡的金子三郎等3名日本人也到場寫詩交流，他們說，《ホトトギス》是日本歷史最悠久的俳句雜誌，50歲若能入選都覺得是無上光榮，16歲入選簡直不可思議！

金子三郎返回日本後，和雜誌社電話連繫，經過不斷斡旋，雜誌社得知要幫一名台灣老詩人一圓夢想，翻出74年前的雜誌，彩色影印，終於讓李錦上尋回丟失的詩作。

2011年日本福島地震核災，李錦上寫短歌慰問，作品讚揚因救人而犧牲生命的女英雄，日本書法家吉田翠谷被李錦上的短歌感動，抄錄寫成書法作品後在東京、大阪等各地展覽，2013年吉田翠谷造訪台灣找到李錦上，除了致贈書法作品外更代表受難女英雄的母親向李錦上致謝。

在日本詩友的貼心協助下，李錦上找回74年前發表於日本雜誌的俳句作品。（記者鄭旭凱攝）

91歲的李錦上埋首書堆創作日本詩數十年，至今樂此不疲。（記者鄭旭凱攝）