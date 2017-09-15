軍公教加薪人事費增 鄉鎮公所也叫窮

軍公教加薪，屏東縣政府獲中央增列補助人事費4億餘。（記者羅欣貞攝）

2017-09-15 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明年軍公教加薪3%，中央將補助14縣市所增加的人事費用，屏東縣政府獲核定補助4億餘元，但並不含鄉鎮市公所，潮州鎮公所今天（15日）跳出來鳴不平，呼籲中央也要正視比縣市政府更窮的鄉鎮市公所。

屏東縣潮州鎮公所主秘丁勇言表示，台灣目前是中央、縣市、鄉鎮市的三級政府制，以此次中央補助來說，補給屏東縣是針對縣級機關的公教人員調薪部分，並未包含鄉鎮市公所，潮州鎮公所約200餘名人員，自行估算本次調薪，現職公務人員薪俸部份即增加620多萬元，如含退休、勞基法進用人員及調薪衍生的各類保險支出，總支出將達800餘萬元。

丁勇言還說，潮州鎮公所每年總預算約3億多，5成以上是人事費用，雖無負債，但本次調薪並非一次性的獎補助金，勢必擠壓到其他的預算，尤其明年還有500多萬元舉辦選舉的預算，原本捉襟見肘的財政狀況更加惡化，呼籲中央，除了14個二級政府外，勿忘台灣還有198個三級政府，也應該補助。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，每個鄉鎮市公所的財政狀況不同，縣府將加以了解，也會把意見轉達給中央。