拒絕不必要醫療 宜縣今年1200多人簽安寧緩和意願書

2017-09-15 16:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕衛福部推動民眾簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，盼讓罹患嚴重傷病的患者，當死亡不可避免時，不實施多餘的維生治療，給家屬與病患最後能有個溝通平台，宜縣今年1228人簽屬；衛生局指出，將持續加強推廣，讓更多人願意勇敢面對死亡。

「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」主要是讓末期病人，得立意願書選擇安寧緩和醫療或作維生醫療抉擇，20歲以上具完全行為能力之人，就可以簽署預立意願書（安寧緩和意願書），宜縣今年至今共有1228人簽屬。

民眾簽署預立意願書後，如果患病瀕死即接受安寧緩和醫療、不施行心肺復甦術、不施行維生醫療，並同意上述意願加註於本人健保IC卡內，讓意願隨時能被認定生效；衛生局醫政科長朱麗香指出，面對死亡很多人不知道如何開口，囿於傳統迷思，認為不談死就不會死，對死亡放不開，就很難簽屬預立意願書。

朱麗香表示，衛生局會配合醫院、衛生所及工會等單位，讓民眾諮詢預立意願書的簽署，如有意願可避免不必要的醫療資源浪費，也可以讓病患走得更安詳，如果平常就願意面對死亡，慢慢地與家人溝通與暢談，勇敢的面對死亡，家屬就能把握與病患最後的溝通。

衛生局秘書岳瑞雪舉自己父親為例，她哽咽的說，91歲的父親被診斷有輕度失智，近期可能轉為中度，未來如果狀況沒有改善，父親已經表明願意接受安寧，不要接受插管等侵入治療，身為子女雖然難過，但願意尊重父親的意願。

岳瑞雪指出，其實很多無效性的醫療，對病人與家屬都是二次傷害，她曾碰過一個30歲中風的病患，雖然年輕但因腦出血嚴重，變成了植物人，只是家屬無法接受失去親人，讓這名病患在醫院內躺了半年多，龐大的醫療費用反而讓家屬不堪負荷，病患也一直活在病痛中，家屬向他表示，很後悔當時沒有選擇安寧，這些案例都告訴大眾，簽署預立書的重要性。