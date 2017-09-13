大馬留台校友返台 僑委會：全面推動台馬文教交流

2017-09-13 19:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕馬來西亞留台校友超過6萬人，馬來西亞留台校友會領袖幹部近日組團返台。僑委會委員長吳新興接待該團致詞時說，僑委會活用產學合作思維，全面推動僑生、華生技職教育，希望有利於深化台馬文教交流。

根據僑委會統計，過去半世紀以來，來自馬來西亞的留台學生超過6萬人。而2015年有近15000名大馬學生在我國各大學求學，去年繼續增加至16000餘名學生。我國在「新南向政策」下，教育部也提供更多的台灣獎學金名額給馬來西亞，從去年的20名提高到今年的35名。僑委會從今年開始也降低海青班開班人數門檻，藉由諸多方式鼓勵雙方人員交流。

其中馬來西亞留台同學會聯合總會（留台聯總）在推動台馬教育交流中扮演重要橋樑，其中領袖幹部參訪團自11日至17日訪台，由留台聯總會長陳治光帶領一行55人，參訪北中南十所大學院校及高職，也安排文化參訪行程，了解台灣教育體制及文化內涵。

吳新興親自接待該團時致詞表示，僑委會全面推動僑生與華生技職教育，並以全新思維推行僑教工作，希望有利於深化台馬文教交流。吳新興特別提到，僑生政策近年有重大改變，現在所有來台唸書的華裔子弟，只要通過勞動部的僑外生留台工作評點新制，將可選擇在台就業發展，進而在台安身立命。

吳新興向訪團說，希望凝聚海外留台校友的力量，鼓勵馬來西亞的孩子來台就學，讓年輕人未來多個選擇，同時透過人才的交流、培育及教育，深化台馬雙邊關係。

陳治光表示，產業需要學校培養專業人才，台灣技職教育有很好的基礎，僑委會海青班及3加4僑生建教專班都是馬來西亞未來發展最需要的助力，希望未來能和僑委會共同努力，招募更多的華裔子弟來台就學。