泰利虛晃一招 北北基仍須嚴防大雨

中度颱風泰利速度開始放緩，有提早北轉的趨勢，氣象局表示若颱風未來路徑沒有特殊變化，氣象局將不會發布陸上颱風警報。（中央氣象局）

2017-09-13 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風泰利速度開始放緩，有提早北轉的趨勢，氣象局表示由於泰利颱風路徑持續北修，如果未來路徑沒有特殊變化，氣象局將不會發布泰利颱風陸上颱風警報。

中度颱風泰利今早11點的中心位置在目前在北緯24.5度，東經126.1度，即在台北的東方約470公里之海面上，7級風暴風半徑200公里、10級風暴風半徑60公里，以每小時13公里速度，向西北進行；中央氣象局預報員顏增璽今天表示，泰利颱風速度放緩開始北轉，預測泰利最靠近台灣時，暴風圈距離台灣陸地仍有50公里，發布陸警機率相當低。

氣象局防災科科長謝明昌也在記者會中表示，泰利颱風目前移動速度並不快，今天仍以西北方向前進，未來將逐漸北轉，明（14日）早就會遠離台灣，但謝明昌也提醒，由於泰利所處環境適合颱風發展，預計此颱風強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。

雖然陸上警報不會發布，但受到外圍環流影響，氣象局今日針對基隆北海岸及大台北地區發布大雨特報，另外台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8到-級強陣風；東半部、恆春半島、北部及南部沿海易有長浪發生，民眾須注意安全。

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