泰利颱風北轉角度增大 最快清晨5:30發布陸警

由於太平洋高壓勢力明顯減弱，氣象局表示，將延後至週三凌晨5點半發布中颱泰利陸上颱風警報。（取自中央氣象局）

2017-09-12 23:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕泰利颱風北轉角度變大！由於太平洋高壓勢力明顯減弱，氣象局表示，將延後至週三凌晨5點半發布中颱泰利陸上颱風警報，由於泰利路徑可能更往北移，氣象局也不排除不發陸警的可能性，暴風圈也可能不會觸陸，颱風中心預估通過台灣北部附近海面，不會登陸。週三、週四兩天是泰利最靠近台灣的時候；週三上午北北基、桃竹苗及宜蘭地區有間歇性降雨，其他地方為偶陣雨。隨著週三晚間暴風圈掃過甚至觸碰東北角陸地，北部、東北部風雨越晚越明顯，預計週四下半天過後，雨勢才會稍緩。

根據氣象局最新預報顯示，颱風中心目前位於台北東南東方約630公里的海面上，7級風暴風半徑200公里，未來將以每小時19轉14公里速度，向西北方向進行。

氣象局目前仍持續針對泰利颱風發布海警，因其暴風圈朝台灣東方海面前進，對台灣東半部及北部海面構成威脅，預計未來仍有增強及暴風圈擴大趨勢。

週三起受外圍環流影響，中部以北、東半部沿海空曠地區及澎湖金門、馬祖將有8到9級陣風，東半部、恆春半島及北部、南部沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。