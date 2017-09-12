09/12 各報重點新聞一覽

2017-09-12 06:12

自由時報

「老子有錢」興櫃受阻 2藍委施壓

經營國內知名線上博弈遊戲「老子有錢Online」的向上國際，近來申請登錄興櫃受阻，爆出國民黨立委馬文君及曾任金管會主委的立委曾銘宗介入施壓櫃台買賣中心，馬文君辦公室主任黃世榮甚至四度叫櫃買主管前來說明、表達「關切」。

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中國公審 李明哲「被認罪」// 李妻控：政治迫害大戲

我國非政府組織工作者李明哲被中國當局以「顛覆國家政權」罪嫌逮捕，失蹤一七七天後，李明哲昨在中國受審，對於中國當局的指控，李明哲表示「認罪、悔罪」，並背稿式地強調他「惡意抹黑中國共產黨、中國現行制度、中國政府」；法官當庭宣布擇期宣判。

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5歲兒跌斷手// 強索麥當勞7千萬 消防夫妻起訴

同在新北市消防局擔任隊員的蔡一郎、黃櫻惠夫婦，兩人的五歲兒子今年三月間在新北市土城區麥當勞裕民分店玩耍時跌斷手，醫藥費僅六千七百元，有兩百餘萬元債務的蔡、黃兩人，竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，還以副市長侯友宜所組的「公安稽查小組」名義，獅子大開口向麥當勞勒索七千零六十萬元賠償金；桃園地檢署昨依貪污治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，將夫妻倆提起公訴。

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蘋果日報

詹詠然美網女雙奪冠

台灣第一人！28歲網球女將詹詠然昨搭檔前世界球后辛吉絲，在美國網球公開賽女雙決賽中，演出完美，只花1小時又5分鐘就以6比3、6比2，直落二打敗大會第7種子的捷克組合，為台灣奪下首座美網女雙冠軍，而詹詠然也成為繼謝淑薇之後第二位在大滿貫賽封后的台將。詹、辛兩人共享67.5萬美元（約1985.5萬台幣）冠軍獎金，詹詠然最新世界雙打排名從第6躍升至第3，有機會在今年底前競爭世界雙打球后。

泰利衝北台 今海陸警齊發

今年第18號颱風泰利（Talim）來勢洶洶，昨晚增強為中颱，中央氣象局預估，泰利將以中颱以上強度直撲台灣，預計今上午和晚上將接力發布海上、陸上颱風警報，中心恐從北海岸登陸。泰利暴風圈估將超過200公里，明下半天到後天是影響最劇烈時刻，全台都將受暴風圈籠罩。

聯合報

泰利轉中颱撲北台 暴風圈周四影響大

泰利颱風昨晚八時已增強為中度颱風，直撲北台灣而來。中央氣象局預估，泰利可能以中颱上限或強颱之姿侵台，但因昨整天路徑不斷北修，昨晚最新預報顯示，中心很可能會通過北海岸、不會登陸，但颱風結構也因此可能不會被破壞，北部、東北部更要加強警戒，周四影響最大。

環評委員不埋單…離岸風電 9案只過2案

環保署環評專案小組昨天召開第二次會議審查九件離岸風力發電計畫案，儘管會議主持人、環保署副署長詹順貴在會中表示，風力發電環評若沒有進展、或及早通過，他很擔憂擁核勢力蠢蠢欲動，又會有人說政府風力發電玩假的，根本不會過。不過，環評委員對多數計畫案仍有疑義，審查結果只通過兩件、其餘七件都須補件再審，再次闖關觸礁。

中國時報

陸控涉顛覆政權 李明哲當庭認罪

被陸方控涉「顛覆國家政權罪」、遭羈押177天的台灣非政府組織工作者李明哲，昨在湖南省岳陽中院受審，庭訊歷時4個多鐘頭，李明哲當庭認罪，還押長沙看守所，審判長諭令擇期宣判。庭訊後，李明哲還分別與母親郭秀秦、妻子李凈瑜會面。

悠遊卡申辦第3方支付卡關2年！柯告御狀 金管會有夠會拖

台北市長柯文哲與蔡英文總統昨日同時出席第21屆世界資訊科技大會，柯P當著總統的面抱怨，「大陸歐巴桑去市場買菜是刷手機，悠遊卡在金管會已經奮戰兩年了，卻到現在還未成為支付的工具」，直指「金管會應該變成金融服務會或金融管理會」。