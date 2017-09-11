蕈狀雲奇景 玉山「風雲變」預警防颱

「泰利」颱風來勢洶洶，玉山高山雲層更加變化多端，一度出現核彈蕈狀雲奇景，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕翻攝）

2017-09-11 22:20

〔記者謝介裕／南投報導〕「泰利」颱風來勢洶涵，尾隨在後又可能有新的颱風形成，使得玉山的「雲」更加詭譎、變化多端，甚至出現雲底混亂、顏色陰暗的「積雨雲」，籠罩玉山群峰，且雲狀一下子煞似龍捲風；一下子又變成蕈菇或蘑菇狀，有如核彈爆炸形狀的奇景，也意外掀起一股賞雲熱潮，惟玉管處提醒山友天際一旦出現「積雨雲」，即代表即將「變天」，也算是一種預警指標，不容山友輕忽。

氣象局玉山北峰氣象站指出，「雲」是天氣變化的徵兆，在台灣好天氣時候常出現一朵朵白色圓頂平底的雲，稱作「晴天積雲」，有時也分別伴有花菜狀或絮狀的白色雲塊，便稱為「高積雲」和「卷積雲」，當這些積狀雲出現時，代表空氣非常平穩，雲淡風清，係良好天氣的徵兆。

不過，若出現「積雨雲」，即代表對流雲發展十分旺盛，天氣愈惡劣愈易出現，且往往會造成強降雨，初步研判，極可能因颱風逼近，玉山高空才上演「風雲變」戲碼。

玉管處副處長林文和表示，在蔚藍天空的舞台上，最大的主角就是「雲」，該處也曾將多年來的觀察出版「玉山賞雲」一書，提供大家對於雲層與天氣之間的參考，也相信前來玉山園區遊玩的民眾，只要多加留意觀察，便能一窺雲層的奧秘。

除此，玉山八通關步道西段因連年颱風豪雨來襲，造成棧橋、步道受損嚴重，因施工改善，玉管處公告自9月15日起至10月12日止，八通關步道東埔入口2公里處至八通關草原路段，不開放通行，連帶南二段及馬博橫斷長程縱走，也因2座通行棧橋完全拆除，導致步道無路基可通行，所以也一併列入管制，呼籲民眾遵守，避免意外發生。

「泰利」颱風來勢洶洶，玉山高山雲層更加變化多端，一度出現核彈蕈狀雲奇景，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕翻攝）