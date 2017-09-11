小五男生常跑保健室、請假 原來是開學症候群上身

2017-09-11 15:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校甫開學，一名小五男童就連請因鬧肚疼請3天病假，但檢查均沒有問題，之後轉到兒童心智科診斷後，才發現是開學症候群作崇，醫師建議，家長多與子女溝通，勿責罵以免徒增壓力，另可多運動紓壓。

這名小五學生開學後常是上完第1節課就會發生頭痛、肚子痛，每每須到保健室報到，有時甚至還沒有到學校，就喊肚子痛，最後請假在家休息，開學才一週餘，就請了3天假沒上學。

家長擔心不已，帶著學童看不少小兒科，都說沒問題，最後學校護士阿姨建議家長帶去看兒童心智科，終於找出關鍵是開學症候群使然。

原來小學五年級重新編班，個案擔心在新的班級交不到好朋友，又從小比較容易分心，但又很在意爸媽和老師對他的看法，已往常因找不到東西或考試粗心被爸媽和老師責備，就會變得不開心，且因五年級的功課比起四年級困難，擔心自己的表現變差，雖才剛開學，個案就每天擔心得吃不好，甚至睡不著。

因漫長暑假晚睡晚起，作息不正常下，白天上學常起不來，家長難免說兩句，加上上學後又面臨新班級、新導師、新同學，讓他更緊張，所以出現對上學排斥反應。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心智科醫師張倍禎指出，個案的表現是很典型的「開學症侯群」，尤其孩子暑假生活作息較混亂，開學後容易產生急躁和焦慮的情緒；上課時也多表現不專心、對學業興趣缺缺或過度焦慮。

張倍禎指出，若家長或師長不理解孩子的表現而加以責備，會強化不應情況，通常這類適應障礙約會在開學後維持兩週的時間。

張倍禎指出，若確定子女的不適在排除生理因素後，家長陪伴有開學症候群的學生，面對新學習生活可多多體諒少責備，先別急著責備孩子，可找專業的醫師和孩子聊一聊，了解孩子心理的因素，再與老師溝通，協助孩子跟上學習進度。

此外，每天固定時間做親子時間，家長跟子女分享學校發生的事情，然後多運動，可規劃全家每週3次一起運動時間，增進親子互動、提升活力。

張倍禎建議家長少讓子女滑3C用品，平時勿過度使用手機或平板，養成規律的睡眠習慣，再搭配均衡飲食，多吃含有豐富維他命的蔬果以及能緩和情緒和增加腦力的多元不飽和脂肪酸，如綠葉蔬菜、深海魚和堅果等，均有幫助。