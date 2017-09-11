醫病》「抖抖手」再見！ 有了醫薩刀揮別無法夾菜的痛苦

飽受到「抖抖手」之苦的3名患者，經過「醫薩刀」治寮找回正常生活，今天到彰濱秀傳醫院向醫療團隊張維傑（左二）、葉永祥（左三）、魏誠佑（左四）道謝感恩。（記者劉曉欣攝）

2017-09-11 13:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「抖抖手」有多痛苦？沒有經歷過的人，真的很難想像！

向「抖抖手」說再見！孫男（圖左）可以鎖螺絲、粘男（圖中）可以單手擠牙膏，黃男（圖右）可以寫出漂亮的字。（記者劉曉欣攝）

彰化縣52歲粘姓男子，10年來嘗遍雙手抖動之苦，因為連筷子夾菜都困難，老婆都要幫他夾好放在碗中，他再拿湯匙來吃，為省去異樣眼光，根本不出門用餐，除了必須到場的宴席，也要帶著老婆幫忙夾菜，連去銀行都因為寫出來的筆畫就像是「毛毛蟲」，還被要求重寫，從此出入金融機構都由老婆代為處理。

在魚市場從事批發工作的黃姓男子，模擬在治療前寫字，寫出就是「毛毛蟲字」。（記者劉曉欣攝）

粘男「抖抖手」不只是餐廳、銀行不敢去，連只是要擠牙膏的生活小事，都變成最困難的大事，因為雙手都會發抖，單手再也無法擠牙膏，必須雙手夾緊牙膏，再擠出來在牙刷上，雖然就醫治療，確定為「原發性震顫」，但治療成效有限，經過彰濱秀傳醫院引進「超音波腦神經治療儀」（以下稱醫薩刀）治療後，終於可以單手擠牙膏，自己夾菜吃飯，還可以上銀行拿筆填寫資料了。

粘姓男子在接受治療後，終於可以一手拿牙刷，一手擠牙膏。（記者劉曉欣翻攝）

而同樣深受「抖抖手」之苦的還有58歲孫姓男子，從事裝潢工作，原本鎖螺絲是再簡單不過的事，但5年多卻因「抖抖手」，連鎖螺絲都很困難；在魚市場擔任批發工作的56歲黃姓男子，雙手抖動到寫字像「毛毛蟲」，這兩人也經過「醫薩刀」治療，終於可以正常工作。

彰濱秀傳醫院引進「超音波腦神經治療儀」（醫薩刀）。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院神經科主任魏誠佑表示，這3名患者都是「原發性震顫」（Essential Tremor），發病原因不明，雖然很少導致失能或是殘障，卻對生活與社交產生產生很大的影響，加上藥物治療的療效有限，被公認為「難治之症」。

彰濱秀傳醫院引進「超音波腦神經治療儀」（醫薩刀）。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳神經科醫師陳致霖指出，65歲以上的人，每5人就有1人罹患「原發性震顫」，40歲以上的人則每20人就有1人。症狀會隨著年齡增加而嚴重，一半會有家族遺傳史。

彰化秀傳紀念醫院神經微創外科主任張維傑表示，「醫薩刀」在2016年下半年由美國食品藥品監督管理局（FDA） 核准為治療「原發性震顫」的新儀器，最大特點在於不必進行開顱手術、全身麻醉，只要針對大腦視丘相關區域進行超音波的能量聚焦治療，治療後就可以有效改善症狀。