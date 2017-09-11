《愛肝加油站》自體免疫性肝炎 需肝臟切片檢查

2017-09-11

文／許金川

Q：我的阿姨最近因為保險需要去做體檢，意外發現有一顆肝臟腫瘤，而且肝指數偏高也有肝硬化。奇怪的是，她並沒有B型肝炎帶原或C型肝炎，入院後確認是肝細胞癌，已經完成動脈栓塞治療，目前出院已將近4個月，但肝指數還是居高不下。

醫師懷疑可能是自體免疫性肝病，建議阿姨最好再入院做肝臟切片檢查，請問真的有需要做這麼侵入性的檢查嗎？

A：在台灣，引起肝臟發炎的兩大元凶，一是B型肝炎病毒，二是C型肝炎病毒，又因為台灣人愛服用藥物與保健食品的特性，藥物性肝炎也屢見不鮮。

此外，脂肪肝也可能導致脂性肝炎，長期飲酒會引起酒精性肝炎，以及自體免疫問題也會造成自體免疫性肝炎，因此，一樣都是肝炎，原因大不同。

阿姨因為體檢意外發現肝癌及肝硬化，以及肝指數偏高，但本身並沒有B型肝炎帶原或C型肝炎，若確定目前未感染到急性A型肝炎，沒有服用任何的藥物或保健食品及中草藥，也無喝酒習慣，這時會懷疑是否為自體免疫性肝炎引起肝指數高。

通常會先抽血檢驗一系列的自體免疫項目，必要時，則需進一步做侵入性的檢查，也就是肝臟切片，以細針穿入肝臟取出一點肝臟組織做病理檢測，以確定肝炎的根本原因。

由於阿姨已經有肝硬化且有肝細胞癌，確認肝炎的原因，針對原因必要時用藥治療，才能減緩肝炎的程度，遏止病程進展，否則肝臟持續發炎，肝硬化只會越來越嚴重，最後可能演變為肝臟衰竭，屆時只能仰賴肝臟移植治療了。

又因為肝臟內部沒有痛覺神經，因此，即使肝臟已經從肝炎進展至肝硬化，甚至長出肝癌，病患通常也不會有特殊症狀，但千萬別因此忽略了肝病的嚴重性，若等到出現黃疸、腹水等症狀，通常都為時已晚了！

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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