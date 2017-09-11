今天氣晴朗穩定 泰利颱風週三嚴防「狂風暴雨」！

今天各地天氣晴朗穩定。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-11 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天水氣較昨天更為減少，各地天氣多雲時晴，午後僅各地山區及中南部近山區的平地有些雷陣雨發生；目前第18號颱風「泰利」持續往台灣方向接近，氣象局不排除週二白天發布海上颱風警報，週二晚上至週三清晨發布陸上颱風警報，請民眾做好防颱工作。

中央氣象局指出，今天各地水氣減少，僅各地山區及近山區有午後雷陣雨發生，溫度方面，各地白天高溫約32至34度，大台北有35度高溫機率，整體感受仍較為悶熱，戶外活動請多補充水份。另外空氣品質部分，今天全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局表示，第18號颱風「泰利」昨晚位於鵝鑾鼻東南東方約1970公里海面上，持續朝西北西方向往台灣一帶接近，由於移動路徑的大氣環境垂直風切小及海洋熱含量高，因此有利此颱風持續發展，接近台灣附近時強度有機會達中度颱風以上的強度，最快週二白天發布海警，週二晚上至週三清晨發布陸警。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」也表示，泰利颱風將持續增強，直到接近台灣之前，達到最強，預期可能會達中颱上限或強颱下限的強度，美、日的預報與氣象局皆有類似看法。他也提醒，週三下午起至週四受颱風環流影響，各地需嚴防「狂風暴雨」，但風雨分布情形要視其確切動向調整，週五至週日颱風遠離，天氣尚未完全穩定，仍有局部雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今天各地天氣晴朗穩定，僅山區及近山區有午後陣雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）