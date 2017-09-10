就業四處碰壁 身障青年蕭至祐終圓工作夢

2017-09-10 20:23

［記者洪美秀／新竹報導］「你好、這裏是勞工處，有需要為你服務的嗎？」23歲重度肢障的蕭至祐坐在輪椅，手打著鍵盤，說著流利的英文，展開人生就業之路。

大學畢業的蕭至祐，一出生就罹患先天性脊柱裂，俗稱神經管缺陷，應用外語系畢業的他，也跟一般年輕人一樣，有很多夢想，「我想當翻譯｣、「我想要存錢買房子｣，但現實卻不是這樣，光是找工作，他就四處碰壁，直到在勞工處找到總機的工作。

「儘管我有肢體障礙，有很多事我仍會做｣蕭至祐畢業後，參加好幾次大型徵才活動，雖然就業服務中心陸續提供一些職缺資料，當他打電話給廠商，都覺得不合適，連面談機會都沒有。

「如果你跟我一樣是重度肢障，你就會知道身障者找工作有多困難｣蕭至祐因行動不便，對於職場的無障礙環境更需要，但往往得到無法提供的回應。後來，經由面試，爭取到勞工處的工作機會。

應用外語畢業的他，英文其實不錯，擔任勞工處總機工作的他，是勞工處的好幫手，尤其是大家有需要說、讀英文時，就會呼叫他來幫忙，如今他想要挑戰公務人員考試，希望有個穩定的公職。

市府勞工處長黃錦源說，勞工處針對職務再設計，讓蕭至祐先擔任總機工作，再打造適合的辦公環境及1台輕便輪椅，不到2萬元的花費，政府全額補助，不花雇主一毛錢。

勞工處也提到今年職務再設計補助編列經費超過往年4倍，個人申請可達新台幣10萬元，有需要的身障朋友可多利用。有需要的身障朋友可電洽：03-532-4900。