看高中文白比例之爭 年輕人︰高中課本文言文早忘光了

2017-09-10 17:06

〔記者林曉雲／台北報導〕108課綱高中國文的文白比例引發爭執，各種教育團體爭相發表各自立場，全國家長團體聯盟榮譽理事長吳褔濱今天表示，教育的主體應該是學生，他在中元節休假期間，有機會和6位77年次到80年次的年輕人對話，其中有2人是自己創業，這些年輕人直言「高中學的文言文幾乎忘光了。」

被問到文言文重要嗎？吳褔濱表示，年輕人跟他說：「高中課本的文言文幾乎忘光了，也不重要，手機隨時可以查詢得到。文言文只對一種人很重要，將來教國文或進大學唸中文系的學生很重要。」務實來看，文言文用不到，對於社會上競爭力也沒有幫助，對於部分形而上的價值有幫助，因為懂古文讓人覺得有文學素養，但那可以是個人興趣，運用個人時間加強，不必全體學生一起受苦。

文言文佔多少比例較合理？吳褔濱說明，和他對話的年輕人認為，百分比是一種妥協，並不重要，極端意見去除後的妥協即可，如何選擇好的文章更重要，因為質比量重要，但他們認為應由專業委員會來選，委員數應該多一些，避免本位主義把持。

雖是網路世代，6位年輕人倒是認為不需要用網路票選，少數古文選用如果出現爭執，可以投票或抽籤決定，他們也直言，遇到什麼老師才重要，曾經高一遇到有趣的老師調走了，遇到枯燥無味、教學不用心的老師，學習文言文非常痛苦，必須到補習班補習，社經弱的學生非常吃虧；而且占比不要灌水作假，因為中華文化教材有2學分，還有加深加廣選修，至少都要列入文言文占比計算才公平；而生在台灣、長在台灣，適當加入台灣文化文言文才對，意識形態之爭無益。

吳福濱表示，12年國教目的是要培養年輕人有「解決問題的能力」，來面對競爭激烈的現代社會，「解決問題的能力」就是基本知識常識、良好的態度、做事能力三項、簡稱為「核心素養」，而「核心素養」決不是讀死書，如果只重視升學考試的學科，並無法養成有能力的學生。

吳褔濱認為，更寬廣的12年國教才能協助學生擁有基本「解決問題的能力」，這些教育內涵都必須由老師依各科目特性、內容備課，以生動活潑方式，有效運用教學資源、策略來教導學生；同時，更必須注重個別學生能力、態度，並適度調整教學方法，才能協助不同能力的孩子有效學習，這樣才能在12年國教期間，培養學生出社會後擁有解決問題的能力。