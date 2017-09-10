修正草案退回 星宇航空成立恐再等等

2017-09-10 16:24

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部將設立航空公司的相關法規修正草案退回民航局，要求通盤檢討民航法規、更具前瞻性。前長榮航空董事長張國煒籌設的星宇航空，原擬依新法申請，恐得再等等。星宇公關長聶國維說，仍將按原定計畫於年底提出申請。

民航局參考國外做法，以能力、財力作為成立航空公司考量，7月底提出修正草案，非航空業者成立航空公司，不再規定公司成立年限，並取消「經營國際運輸或國際貿易5年以上」門檻；業者也必須提出60億元財力證明。

但交通部8日退回修正草案，張國煒原計畫於年底依照新法申請設立星宇航空，恐得再等等。聶國維表示，將努力依照原訂計畫時程，年底提出申請。

主管民航業務的交通部次長范植谷說，國際航空情勢多變，更多廉價航空進軍市場、無人機崛起，出現新興商業模式，以及航空公司財務、飛安等面向。

他建議民航局，通盤、整體檢討現行民航法規，而不只是「民用航空運輸業管理規則」。正如桃園機場有新建設，軟體的法規面也應該跟上。民航局正持續檢視國際法規，應針對國際市場變化，再提出更具前瞻性的修正內容。

根據現行「民用航空運輸業管理規則」，非航空業者成立航空公司，公司須設立至少5年以上，且近3年每年營業收入須達新台幣60億元以上；若業者要經營國際航線，還必須具備經營國際運輸或國際貿易5年以上的條件。