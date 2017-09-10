「神木的一生」揭秘 溪頭神木樹齡「倒縮」990歲

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木廣場環景步道，今揭牌啟用後，吸引民眾沿步道健行並觀看神木。（記者謝介裕攝）

2017-09-10 15:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區今日舉辦神木廣場環景步道揭牌啟用暨大口森呼吸健行活動後，也揭開倒伏紅檜神木的神秘面紗，其實，神木倒伏後身高、體型並未「縮水」，而是拜科技之賜，丈量技術更加精確，才讓神木硬生生少了整整990歲，附生植物則多達49種，除展現園區生物多樣的特性以外，也讓環景步道別具生態教育意義。

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木廣場環景步道，今在台大實驗林管處副處長李正和（左2）等人揭牌後啟用。（記者謝介裕攝）

溪頭神木在去年9月11日，因連續豪大雨導致樹頭根部土石鬆軟，無法固定根系而倒伏，台大實驗林管處幾經考量後，決定現址保存，並在神木廣場施作環景步道，費時3個月規劃設計、施工，終在神木倒伏滿周年之際完工並揭牌啟用。

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木廣場環景步道，今揭牌啟用後，貓頭鷹造型「神木的一生」解說牌，揭開神木樹齡倒縮的原因。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處表示，該環景步道以神木為中心點，長約115公尺並連結彩虹橋步道與廣場，沿途還設立「神木的一生」、「紅檜的生長環境」、「紅檜的蓮根腐」、「紅檜造林」、「紅檜的精油與芬多精」、「紅檜的莖幹與樹皮」、「紅檜的枝葉與種實」、「溪頭神木的著生植物」等解說牌，讓民眾可360度俯視觀察神木不同部位，以及附著植物種類與樣貌。

溪頭神木：樹高38公尺、樹圍1360公分、樹齡1810年

其中，貓頭鷹造型的「神木的一生」解說牌啟用後，立刻成為園區新的亮點，吸引民眾拍照、打卡，大家看了解說牌後也才恍然大悟，原來不是神木倒伏後身高、體型才「縮水」，而是科技進步丈量也變得更加精確，最新資料顯示，神木樹高38公尺、樹圍1360公分、樹齡1810年，較1953年「台大實驗林概況」書中記載，樹高46公尺、樹圍1680公分、樹齡2800年，整整少了990歲。

附生植物則多達49種

至於著生植物方面，包括地生植物26種、藤本植物6種、真附生植物13種及兼性附生植物4種，合計49種，台大實驗林管處希望透過環景步道，民眾可從不同角度、不同面向了解神木與自然生態系的自然變化，讓神木生態保育教育教材的新功能更加落實。

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木廣場環景步道，今揭牌啟用後，參與「大口森呼吸健行活動」民眾，在神木旁進行毛巾操情形。（記者謝介裕攝）

除此，由環保署主辦的「大口森呼吸健行活動」，也吸引立德溪頭飯店、米堤大飯店、溪頭青年活動中心、孟宗山莊大飯店、夏緹飯店、南投太極美地-茶竹旅遊勝地等溪頭周邊業者踴躍配合，並安排闖關遊戲，讓民眾在森林浴、芬多精氛圍過程中，不但身體獲得應有的舒適及活力，也了解保護自然生態環境的重要性，寓教於樂。

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木廣場環景步道，今揭牌啟用後，貓頭鷹造型「神木的一生」解說牌成為園區新亮點，吸引民眾拍照。。（記者謝介裕攝）