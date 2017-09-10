來台奉獻58年 法國神父潘世光喜獲台灣身分證

潘世光神父。（記者花孟璟攝）

2017-09-10 15:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕27歲奉派來台服務迄今長達58年，法國神父潘世光後天9月12日將過85歲生日，他今天開心地拿到自己的生日禮物，由移民署頒發「熱騰騰」的台灣身分證，成為「正港台灣人」，潘神父最近3年身體狀況不好，也有輕微失智。他說「自己年紀大沒用了」，接下來要年輕人繼續加油！

潘世光神父年輕時傳教拍攝的照片，他頭戴阿美族帽子，臉上落腮鬍子頗為性格，騎著打檔機車在廣大教區趴趴走。（記者花孟璟翻攝）

潘世光神父1932年出生，17歲高中畢業進入法國巴黎神學院，於1957年晉鐸成為天主教神父，2年後1959年奉派來台灣，最早在花蓮富里鄉東里村一帶傳教，教友們形容神父是「騎著摩托車傳教」的帥氣神父，他年輕時騎著帥氣的打檔車、臉上留著落腮鬍子，在他的「服務範圍」玉里、富里「河東地區」的東豐、高寮、樂合、安通、萬寧、豐南、學田等天主堂「趴趴走」，範圍廣大。

潘世光神父（左）今天獲得台灣身分證。（記者花孟璟攝）

潘世光神父來台傳教多年，早期為了幫助來台灣傳教的法國神父，他從1959年開始，藉傳教的機會一邊田野調查，和春日天主堂的法國神父博利亞合力，以「一卡片、一單字」方式累積，花了將近40年時間，將沒有文字的阿美語，以羅馬拼音整理完成法語阿美語字典、阿美語漢語字典，當中許多古早的字彙就連現在的阿美族老人都不見得會使用，相當珍貴。

東豐天主堂今天舉辦的彌撒，由天主教花蓮教區主教黃兆明主持，潘世光神父坐在旁邊。（記者花孟璟攝）

潘神父傳教時，也發現部落人對數字、金錢缺乏觀念，因此以露德聖母為名，1967年創立露德儲蓄合作社，提供族人儲蓄、並低利貸給有金錢需要的會員，被族人暱稱「窮人的銀行」。

法國人潘世光神父今天拿到台灣身分證，還慶祝晉鐸60年及提前慶祝85歲生日，與會者大合照留念。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府民政處處長蕭明甲、以及移民署人員，今天來到花蓮玉里鎮東豐天主堂，頒發台灣身分證給潘世光，感謝他對台灣人的無私大愛的奉獻，大家還一起替他唱生日快樂歌！

潘世光神父的乾女兒王菊蘭。（記者花孟璟攝）

神父說，今天其實不是他生日，還要再過兩天才是，他自己年紀大「沒有用了」，接下來要年輕人繼續加油！

潘世光神父今天領到身分證。（記者花孟璟攝）

在神父創辦的儲蓄合作社工作的乾女兒王菊蘭說，神父早期騎機車傳教，直到3年前生了大病、身體變差，才無法再騎車，目前有輕微失智，且需長期注射胰島素，起居則由她照顧。

神父早期在部落主持婚禮的老照片（東豐天主堂提供）（記者花孟璟攝）

她說，30年前自己到都市上班很不適應，接到神父的關懷電話，讓她「哇一聲」哭得悉哩嘩啦，神父一句「妳回來吧」！讓她決心回來部落，到現在也30年。

潘世光神父十年前在庭院除草的老照片。（東豐天主堂提供）（記者花孟璟攝）

她說，潘神父個性很幽默、會逗人開心，還很會享受美食，喜愛下廚、能做道地法國菜，早年玉里鎮幾個法國神父們有每週一次的聚會，輪到潘神父作東，他一定親自下廚煮上一大桌法國菜、擺出精緻西式餐具待客，也讓神父們聊慰思鄉之情。

她也說，部落每個孩子都是潘神父的乾兒子、乾女兒，神父最令人印象深刻就是他「握手非常用力」，所以族人為他取了Mamet這個阿美語綽號，意思就是「用力握手」。她說，河東好幾個教堂都是神父募款興建，他看到族人沒有收入，還自費購買蒸餾鍋爐，輔導大家提煉香茅油來販售，還買了一部三輪貨車當成居民的交通工具，還購買土地用很低的租金給居民耕種，也讓教會有營運經費。