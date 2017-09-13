天天吃好料》南方澳「蛋餅阿公」 古早味蛋餅聞香下馬

一份蛋餅配上一碗熱呼呼米漿，50元有找的價格，足以讓人飽餐一頓。（記者張議晨攝）

2017-09-13 09:11

［記者張議晨／宜蘭報導］漁港古早味早餐，晚來當心吃不到！

麵糊混著青蔥，加上一顆半熟蛋，餅皮帶黃，伴隨緩緩流下的半熟蛋液，宜蘭南方澳的這家早餐店，雖沒有招牌，老闆卻有個可愛的名字，吃他蛋餅長大的年輕人，都稱呼他「蛋餅阿公！」

宜蘭南方澳是台灣3大漁港之一，位在宜蘭南方澳南天宮斜對面的這家早餐店，外頭沒有懸掛招牌，熟門熟路的老主顧都知道，來這要吃的就是「古早味蛋餅」。

早餐店由老闆王秋永家人一手經營，至今已有45年歷史，店裡沒有招牌，攤位上僅掛著寫有蛋餅、油條、豆漿、米漿、割包、飯糰的小小菜單，餐點全是當天現做，每天清晨3點開門營業，不到上午10點，架上餐點就一掃而空，若時間沒掌握好，撲空是常有的事。

蛋餅隨點隨做，依照「神秘比例」調和的麵糊加上蔥花，在鐵鍋成形後，再打上一顆蛋，軟嫩餅皮，加上滑嫩半熟蛋，就連外籍漁工也時常聞香「下船」，就是為了品嚐這一味。蛋餅口味特殊，70歲的王秋永也被取了「蛋餅阿公」稱號。

半熟蛋，加上菜埔、肉鬆、油條包成的飯糰，也是在地老饕才知道秘密吃法，再配上老闆手工拌炒花生多時，再與白米一同研磨的熱米漿，味濃且口感滑順，甜蜜滋味是南方澳許多鄉民上工前必嚐的美味之一。

早餐店菜單簡單，50元銅板價格足夠飢腸轆轆的遊客飽餐一頓。價格低廉，備料起來卻絲毫不馬虎。王秋永說，「他的白米、大豆、花生，只選最好，不僅品質有保障，也讓顧客吃上安心」。

顧客許小姐說，他們的蛋餅口感札實，跟一般早餐店口感不一樣，真的就是「古早味」，令人留下深刻印象。

早餐店一份蛋餅20元，一杯豆漿15元，即使近年物價上漲，王秋永仍堅持「平價」，多年未上調價格。王秋永說，「一來不忍增加顧客負擔，二來則是希望以最實在價格，讓民眾享用古早味美食」。

王秋永一家半夜12點準時上工備料，清晨3點準時點燈營業，假日一早常常高朋滿座，店裡沒有公休日期，僅有在颱風或豪雨日子裡，才偶爾休息，一家人就靠這家店，聯繫漁港鄉親的感情。王秋永笑稱說，「他雖然已經70歲，但只要有人想吃，就會繼續經營下去！」

相關影音