又有颱風！18號颱風泰利最快今、明形成 不排除侵台

2017-09-09 10:42

〔記者陳宜加／台北報導〕又有颱風可能形成！中央氣象局預報員吳依帆今天表示，關島附近的熱帶性低氣壓，最快今、明兩天可能發展成今年第18號颱風泰利（Talim，菲律賓命名），下週三（13日）起影響台灣天氣，不排除侵台，務必特別留意。

他指出，這個熱帶性低氣壓朝西北西方向，持續接近台灣，下週三起受外圍環流影響，北部、東北部、恆春半島將轉為整天有短暫陣雨或雷雨的天氣；週四以後距離台灣更近，各地天氣都會受影響，有陣雨、雷雨、甚至局部大雨或豪雨發生機率。

他強調，由於太平洋高壓仍強，加上北方海面有道鋒面即將通過，未來如果這個颱風形成，很可能在台灣附近受到牽引北轉，不排除直接影響台灣。尤其颱風在海面上發展時間長、發展條件較佳，強度有機會接近中度颱風，不可掉以輕心。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，關島東南方的熱帶性低氣壓，結構仍鬆散，日本「地區颱風氣象中心」尚未對此作任何警示，模式顯示的發展速度仍需要兩天左右，才有機會發展成颱。

不過，他強調，歐洲、美國均預測將對台灣具有威脅，下週四（14日）颱風在巴士海峽、台灣南端附近，此時鞍形場正好在台灣，導引氣流很弱，颱風將以緩慢的速度向北迴轉，恐怕2、3天都未能脫離台灣，對台灣威脅極大。

他說，如果颱風呈現這種行徑，「共伴作用」就不是主要問題，颱風強度才是觀察重點，颱風強度愈強，愈能抗拒地形破壞，風雨愈大也愈持久。未來幾天應持續注意颱風生成強度、路徑的變化，目前仍無法論斷颱風有多大的威脅。

至於今天天氣，中央氣象局指出，今天各地為白天多雲到晴、高溫32至34度，午後有局部短暫雷陣雨，由於今天水氣較昨天減少，午後雷陣雨的規模也有稍縮小的趨勢，預期降雨將集中在西部、東北部、東部地區及其他山區。

明天起至下週二，台灣大致上受副熱帶高壓影響，天氣還算穩定，午後局部地區有雷陣雨，可能有局部較大雨勢發生的機率。