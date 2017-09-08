狗界寒單爺？ 放鞭炮鬥牛犬衝入開心玩…網友驚呆

主人普度放鞭炮，「武大郎」突然衝入過火。（擷取耿姓業者臉書）

2017-09-08 23:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一隻名為「武大郎」的英國鬥牛犬，見到主人普度放鞭炮，立刻開心地衝向前體驗「炮炸寒單爺」的刺激快感，絲毫無懼炸裂火光與炮響，在砲火煙硝中開心地橫衝直撞，影片經主人PO上臉書，吸引網友瘋傳，直呼這隻狗狗「有練過」，不然就是「虎爺上身」 。

從事生命禮儀殯葬業耿姓主人表示，中元節當天，準備許多祭品普度拜拜，並特地施放環保鞭炮，未料，從小不怕炮火的「武大郎」竟把放鞭炮當玩耍，在上面跑來跑去。

耿姓業者表示，養武大郎已經7年多，武大郎從小就愛坐機車兜風、愛咬排氣管、愛玩鞭炮，最初他們也擔心武大郎受傷，後來觀察發現還好，武大郎像是「帶天命的狗」都沒事，也就放任牠去玩，普度當天基於好玩拍下影片上傳，沒想到影片會引起熱烈迴響。

網友看完影片直呼，武大郎根本是「狗界寒單爺」，笑說「超療癒」、「剛出獄，過火」、「虎爺上身」，但有網友質疑這是用鞭炮炸狗狗，應該帶牠就醫。對於網友有褒也有貶，耿姓業者今晚坦言很困擾，並強調「武大郎很好、沒事，謝謝關心」。

主人普度放鞭炮，「武大郎」突然衝入過火。（擷取耿姓業者臉書）

主人普度放鞭炮，「武大郎」突然衝入過火。（擷取耿姓業者臉書）

主人普度時，「武大郎」乖乖站在一旁。（擷取耿姓業者臉書）

活潑好動的「武大郎」，是耿姓業者養了7年的英國鬥牛犬。（耿姓業者提供）