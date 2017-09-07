台灣蜂蜜「摻假」被中國禁止進口 正純公司拒回應

蜜蜂示意圖，照片和摻假蜂蜜無關。（資料照，路透）

2017-09-07 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家質檢總局6日發出公告，公開在今年7月不合格的食品和化妝品，這些產品目前均已被退運、銷毀，但當中竟驚見7款台灣輸入的蜂蜜被禁止進口，而它們不合格的原因為「摻假」。

《中央社》報導，由公告中可見，這7款有問題的蜂蜜來自於台灣「Jheng Chun」公司所生產的產品；不過英文名同樣為「Jheng Chun」的「正純食品公司」在今天先表示要查一下，之後又說「應該沒有出口廈門」，最後以負責人不在為由，拒絕回應。

目前正純食品的官網，公司英文名字被改成「Zheng Chun」，但其網址仍顯示「Jheng Chun」（http://www.jhengchun.com/）。

中國國家質檢總局的公告中指出，廈門阿爾斯蘭供應鏈有限公司進口的7款台灣蜂蜜，因為「摻假（碳-4植物糖含量不符合食品安全標準要求）」，在廈門口岸被禁止進口。

「Jheng Chun」公司不合格產品分別為：杉林溪高山百花蜂蜜、九份花茶蜂蜜、太魯閣高山百花蜂蜜、太魯閣金桔蜂蜜、阿里山櫻花蜂蜜、日月潭龍眼蜂蜜、純粹油菜花蜂蜜，總重量達到83.52公斤。