全台觀光旅館1到7月營收下滑 平均房價3775元

2017-09-07 19:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據觀光局統計，今年1到7月全台觀光旅館包括住客人次、客房住用率、平均房價都比去年同期下滑，不少業者大嘆景氣寒冬。但也有不少業者在逆勢中交出漂亮成績，包括神旺大飯店、天成大飯店及台北花園大酒店今年上半年住用率都達8、9成以上。

根據觀光局調查報告指出，全台觀光旅館平均房價3775元，比去年同期減少63元，負成長1.64％，其中以離島地區減少1236元最多；總營業收入為329.2億元，比去年減 少11.5億元，負成長3.5％，其中客房收入為142億元，比去年同期減少6.8億元，負成長4.85％。住客人次總數為668萬9355人，比去年減少21萬4673人，衰退3.11％ ；外籍旅客部分以中客減少50萬5080人最多，韓客則增加8萬689人，成長最多。

觀光局表示，飯店業競爭激烈，光是今年截至7月為止，就新增7家觀光旅館及其房間 數1241間，多少會影響房價；此外，今年端午連假碰上蘇花公路中斷及7月颱風接連來襲，都讓平均住用率減少。離島地區則受惠於花火節、夏至235、澎湖仲夏夜樂遊趣等活動延續接力，今年截至7月份住用率增加15.66％。

神旺大飯店表示，性價比高讓飯店獲得許多旅客青睞，目前入住旅客以港澳、中國及日本為大宗，約佔整體住房率60%，國旅則有15%。而今年度為爭取韓國和泰國市場客源，樍極參加國外旅展增加曝光，並透過不同主題套裝與異業合作全力拓客。

天成大飯店表示，今年日本、韓國旅客約增加7%至8%，飯店也提供日韓語等服務，目前也積極爭取東南亞客源。

至於今年6月住房率也表現優異的台北老爺大酒店也表示，老爺大酒店有8成以上都是日本旅客，因為不少服務人員都熟諳日文，客房還特別安排空氣清淨機及燙褲機等設備，旅客不僅不會有語言障礙，也很喜歡滿意服務品質，回流率相當高。