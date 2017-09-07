普渡也可做愛心 高雄企業、廟宇捐出普渡物資合計市價達30萬

台電高屏供電區營運處捐出普渡物資給高雄實物銀行，來幫弱勢民眾。（社會局提供）

2017-09-07 20:41

〔記者方志賢／高雄報導〕每逢農曆中元節期間，各廟宇、企業團體及市民都會購買供品普渡祭拜，高市社會局呼籲企業團體及市民把過多普渡物資捐出來，今年農曆7月迄今已有10多個企業團體、廟宇捐出物資，合計市價30多萬元，將由「高雄市實物銀行」統籌運用，幫助有需要的弱勢民眾。

高雄市社會局救助科表示，往年中元普渡期間，企業團體、廟宇及民眾捐出的普渡物資，合計市價都有5、60萬元，今年迄今已10多個團體捐出物資，全部提供「幸福分享中心-高雄市實物銀行」統籌運用，以避免物資過剩產生浪費，也可讓物資用在真正需要的人身上。

社會局為協助弱勢家庭並整合各界善心捐助資源，運用公益彩券盈餘基金補助，設置「幸福分享中心-高雄市實物銀行」，結合高雄市慈善團體聯合總會共同推展實物給付服務，提供弱勢家庭尋求協助的窗口。

今年度截至六月底為止，實物銀行方案累計已經服務4584戶（次）的弱勢家庭，也在高雄市的各個轄區設置了51處物資發放站及四處實體物資商店據點，滿足弱勢民眾需求並有效緩解其生活困難，有需求的朋友，可與實物銀行聯繫，專線電話07-2610125。

社會局並設置有14處社福中心，由社工人員輔導訪視弱勢民眾，了解其需求後，評估提供實物給付的協助。