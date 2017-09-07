動物診療更精確 屏科大校友大手筆捐設備

2017-09-07 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓母校獸醫院有最新型及精密的儀器協助診療，並提供學弟妹們學習新銳儀器操作的機會，國立屏東科技大學獸醫系校友蔡志鴻獸醫師，捐贈一台市值300多萬元的「高階彩色數位心臟超音波掃描儀」，今天（7日）舉辦捐贈儀式。

蔡志鴻現任新北市祐康獸醫院院長、新北市獸醫臨床醫學會理事長、新北市獸醫師公會常務理事等，也是小動物心臟科專家，他在屏科大校友屏東縣獸醫師公會理事長郭永裕、屏科大畜牧獸醫校友會理事長陳平和引薦下，捐出該部最新型及配備齊全的儀器回饋母校。

蔡志鴻表示，近年來毛小孩被飼主視為家人，主人們非常重視牠們的健康及醫療，隨著毛小孩年紀越大，心臟問題會增加，診療工具以高階彩色數位心臟超音波掃描儀為首選，有了精確儀器的輔助，才能更精準的用藥及醫治。

屏科大校長戴昌賢表示，該校獸醫院是教學醫院、後送醫院，在病理研究及醫療上都需要有先進的設備來輔助，這幾年校友們陸續捐贈了動物診療車、動物捐血車，如今再獲捐一台解析度高、可精細觀察測量動物心臟的精密儀器，不但可提升獸醫教學醫院的醫療品質，也讓獸醫系老師在診療服務、教學及研究上，更能得心應手，相信獸醫系學生們在學習新的儀器功能後，在動物影像判讀技巧會更精進，提升就業競爭力。