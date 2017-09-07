谷超颱風警報解除 各地仍要留意午後雷雨

今天各地午後有雷陣雨發生機率，出門仍需帶傘。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-07 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕谷超颱風已於今天（7日）凌晨2點減弱為熱帶性低氣壓，目前氣象局已將颱風警報解除，不過今天中南部、澎湖、金馬仍有短暫陣雨，其他地區天氣大致穩定，午後北部、東北部及其他山區有局部雷陣雨發生機率。

中央氣象局指出，今天溫度跟昨天類似，各地白天高溫約32至35度，沒下雨時較為悶熱。另外氣象局提醒，巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面風浪大，航行及作業船隻需嚴加戒備；台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖及西南部沿海有長浪發生的機率。空氣品質部分，今天全台各地及外島地區AQI為良好至普通等級。

氣象局表示，明起至11日各地為多雲到晴天氣，仍以午後雷雨為主，氣溫仍較為悶熱，不過8、9日太平洋高壓稍減弱，韓國至中國華中的鋒面稍往南壓，鋒面尾端在週五晚間至週六掠過台灣北部海面，北台灣悶熱的情況稍減，但不會太明顯，各地高溫仍有32至34度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」則表示，今天台灣水氣略增，天氣比較不穩定，有局部短暫陣雨，午後雨勢會比較大，8、9日有一小股「微弱」東北風從北部海面通過，北海岸、北部山區及東北部迎風面有局部雨，北部雲量略增。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 35 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今天中南部及外島有局部陣雨，各地午後也需留意降雨發生。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）