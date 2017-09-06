睽違20年 湄洲媽祖9/23台北港登岸

2017-09-06 20:42

〔記者何玉華／新北報導〕繼1997年北港朝天宮迎湄洲媽祖後，睽違20年，湄洲媽祖將在9月23日由台北港登岸，駐駕板橋慈惠宮，期間將規劃一連串慶祝活動，包括邀請全台超過兩百間寺廟，舉辦全台最大規模媽祖古禮祭祀大典，並遶行新北市、台北市、基隆市三地。

新北市副市長侯友宜說，媽祖是台灣人最普遍的信仰，湄洲是媽祖信仰的起源地，板橋慈惠宮與鴻海集團共同邀湄洲媽祖祖廟神尊在9月23日蒞臨祈安，全台兩百多家寺廟及媽祖神尊匯聚於新北共迎媽祖，10天的活動期間將遶巡北北基三地，是近年宗教界最大規模的歷史盛會之一。

板橋慈惠宮主委江清秀表示，湄洲媽祖在鴻海集團總裁郭台銘與新北市政府的協助下順利來台，為了讓民眾深入了解媽祖文化，9月24日將在板橋第二體育場，依照湄洲媽祖祖廟古禮，由天兵天將以及宮女儀隊帶領主祭人員入場，向湄洲媽祖及在場淡水慈祐宮、小基隆福成宮及金包里慈護宮等全台各縣市200餘家宮廟媽祖及道教神尊上香獻禮。

此外，25日至30日於各地巡安，媽祖神轎上會加設「GPS衛星定位」，讓民眾即時掌握媽祖行腳車隊動向，9月29日在板橋第二體育場舉行湄洲媽祖晚會，10月1日上午9點，將有200家參贊宮廟，百尊神像駐駕慈惠宮前開放民眾躦轎腳；2日南下巡迴台中、嘉義以及雲林，預計10月9日由台中港回駕湄洲。