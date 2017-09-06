義民祭典15庄輪值區 客委建議竹市獨立成第16區

2017-09-06 20:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市客家委員會委員、也是文史工作者吳慶杰今天指出，今年義民節15輪庄輪到六家庄祭典區，而竹市九甲埔和金山面也列在輪庄區內，但依據史料，林爽文反清事件的義民軍古戰場多在竹市十八尖山、金山面及舊城區，他建議把竹市獨立為一個輪值區，成為第16個輪庄祭典區。

對此建議，新竹市文化局客家事務科長余國瑛說，可在12月要召開的客家事務會議中提案討論，如果委員們有共識，文化局會邀集竹市其他輪值區的客家里民和里長研議，若大家都有共識也期待獨立為一個輪值區，就會正式向義民廟董事會提案。

從事客家文史研究多年的吳慶杰說，發生在清乾隆51年的林爽文反清事件，新竹市舊城區、十八尖山下與金山面等地區都是義民軍的古戰場。民國71年新竹縣、市分家後，金山面與九甲埔被歸為六家庄祭典區，但竹市柴橋里、茄苳里、東香里、大湖里則被歸為大隘庄祭典區，前溪里為枋寮庄祭典區，以此分析，新竹市的客家庄都分散在新竹縣的祭典區內。

但從歷史、族群與事件發生點來探討，吳慶杰說，新竹市確有必要另成一個獨立的祭典區，不僅對都市化的客家人能凝聚向心力，更能打破對義民爺的冷漠與疏離感。

吳慶杰說，竹市有13餘萬名客家人，客家人比例佔竹市人口三分之一，但每年義民節就要跟著其他輪值祭典區分散輪值，讓不少竹市客家人覺得頗麻煩，若竹市能獨立為一個輪值區，既能凝聚竹市客家人的向心力，也能提高竹市輪值區的地位。

吳慶杰說，他會這樣建議並非空穴來風，根據史載，過去義民節輪值庄區從新埔義民廟周邊開始，有4大庄、13大庄、14大庄、一直到現在的15大庄輪值，也就是輪值區是可經過討論增加的，若竹市能獨立為第16輪值祭典區，應該更能凝聚向心力，期許市府在內部討論後向義民廟董事會提案，讓竹市能獨立成一個輪值區。