七月祭拜好兄弟 戶政所、動物醫院拜「這個」

2017-09-06 17:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕七月拜好兄弟，各機關、公司行號祭拜供品大不同。台中市北區公所、戶政所聯合祭拜供品多，除了生鮮素果，戶所員工和志工也募捐了131包白米祭祀做公益，另外，動物醫院覺得世間有動物孤魂、好兄弟也養寵物，拜上飼料，不燒香、不燒紙錢保，響應環保，還沖了咖啡給好兄弟喝，展現誠意。

中元普度，北區戶所祭出豐盛供品祭拜好兄弟，特別拜上零食「乖乖」，而且要綠色包裝，象徵綠燈通行無阻，北區戶政所主任陳佩玉說，戶所使用資訊電腦設備眾多，拜乖乖祈求工作順利平安。

北區戶政延續5年來捐米祭拜做公益，也響應以米代金，員工和志工半個月前開始籌募買米做供品，共募集逾3萬元，購買131包白米，共655公斤，比往年增加許多，祭拜後今天全數捐給十方啟能中心、甘霖基金會和安德烈食物銀行，幫助弱勢民眾。

陳佩玉說，近年經濟不景氣，民眾收入變少，十方啟能中心等公益團體的捐款和中秋賣月餅收入至少短少3、4成，民眾普渡的供品也少了，捐助也少，希望大家能拋磚引玉多幫忙。

春天動物醫院普度供品也很特別，除了泡麵和飲料，還有犬貓罐頭和飼料院長林棠棣覺得心誠則靈，中元普度請路過好兄弟吃點心，他說，除了四方動物孤魂，好兄弟應該也有養寵物，他們不燒香、不燒紙錢，響應環保，並誠心等在一旁請好兄弟用餐，還現沖咖啡招待好兄弟。