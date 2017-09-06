詹詠然惹風波遭解約？ 長庚醫院這樣說...

詹詠然（左）、詹皓晴（右）在世大運網球女雙奪得金牌，不過詹詠然因為「暈眩症」退出世大運混雙四強賽。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-06 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕女網選手詹詠然日前因「暈眩症」退出世大運混雙四強賽引發諸多揣測，許多網友指控詹家壟斷網協資源，甚至把長庚醫院贊助提供的防護員當成「按摩師」，媒體指出長庚可能與詹家解約，對此長庚醫院解釋，未曾聽說防護員為此抱怨，合約本來就到今年為止，並非因爭議才解約。

根據《聯合報》報導，有網友在臉書連環爆料，稱詹家姊妹未將防護員當家人，反而當傭人，甚至詹爸詹媽還要求防護員幫忙按摩，由於防護員抱怨已久，傳出長庚考慮年底與詹家解約。

長庚運動醫學團隊總召林瀛洲否認此說法，他強調「沒這回事」，本來合約就到今年年底結束。他進一步解釋，長庚從2014年起針對有需要運動員提供相關醫療服務，該計畫每2年1約，截至目前為止詹家姊妹都有申請到該計畫，2016年簽訂的合約本來就在2017年底結束。

至於明年是否與詹家姊妹合作，林瀛洲表示，「這不是我一個人說的算」，最新一年度也尚未開始甄選。不過他透露，未來長庚在下一年度的計畫會集中在沒有資源的選手身上，像是國高中選手等。