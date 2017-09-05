葫蘆墩圳工程遲未「掀」蓋 引發民眾疑慮

葫蘆墩圳掀蓋工程動工1個多月，機具已進駐現場，將進行掀蓋作業。（記者歐素美攝）

2017-09-05 14:38

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩圳掀蓋工程於7月29日動工，但動工後1個多月，民眾卻發現施工地點雖用圍籬圍起來，卻遲遲不見「掀」蓋，質疑有辦法趕在明年世界花博舉行前完工？台中市水利局表示，目前正進行周邊房屋鑑定、申請路權及協調以規劃出豐原國小學生通行步道等前置作業，明年一定如期完工。

葫蘆墩圳被喻為豐原母親之河，具有百年歷史，39年前因市區停車空間不足，被以水泥加蓋充作停車場，台中市政府為打造水岸花都，重現葫蘆墩圳風華，將斥資2.47億元進，辦理三豐路一段到三民路間約300公尺的葫蘆墩圳開蓋及水域環境營造工程，並於7月29日動工，預計明年10月完工。

水利局表示，掀蓋工程結合景觀營造及綠化保水的手法，除改造豐原國小老舊校門，結合圍牆綠籬化，延伸校園空間；並將採人車分道方式設計，將右岸既有通道改建為專供學生上學行走的通學步道，保障學生安全。

但葫蘆墩圳掀蓋工程動工1個多月，民眾反映施工地點雖用圍籬圍起，並有挖土機等機具進駐，卻遲遲不見「掀」蓋，擔心恐無法如期在明年10月完工。

水利局長周廷彰表示，葫蘆墩圳掀蓋工程皆按步就班進行，目前正進行周邊房屋鑑定，並向區公所申請路權，以及協調豐原國小，以確認學生通行步道範圍，以策安全，接下來就是掀蓋的作業，一定可以在明年如期完工。