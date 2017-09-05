保健》柚子還能這樣吃 中醫師推排毒「柚」養生

2017-09-05 12:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕多吃蔬果有益身體健康，尤其是營養含量豐富的柚子，中醫師王金鈴就指出，柚子果肉富含營養素，能養顏美容、健胃化食，同時清除體內燥熱幫助排毒瘦身，為了幫助創世基金會托廣秋節柚子禮盒義賣活動，王金玲也特別端出「柚香海鮮涼拌」佳餚，教民眾柚子的創意吃法，力邀民眾一起做公益。

將蝦仁燙熟後加入青木瓜絲、紅蘿蔔、花生及柚子果肉等配料，以魚露、糖及些許檸檬汁調味，爽口的柚香海鮮涼拌就能輕鬆端上桌。

王金鈴說，柚子的營養價值極高，富含蛋白質、維生素B1、B2、C、P、胡蘿蔔素、鈣、磷、鐵及醣類、酒石酸、檸檬酸等，另外柚皮中還有揮發油、新橙皮甘及柚皮甘等豐富營養成分，吃完柚子還可以運用果皮製成精油，一舉數得。

創世屏東分院表示，台南麻豆農友李清泉的「清泉果園」，為了挹注創世基金會植物人雙軌服務經費，從103年開始提供屏東分院柚子義賣，去年李清泉辭世後，李太太決定延續先生的遺願，今年繼續支持這項公益活動，提供麻豆老欉文旦及柚子界的新寵兒紅文旦做義賣，今年目標賣出5000斤。

創世南區督導邵莉雅表示，今年柚子義賣活動意義相當重大，因為屏東分院即將搬到新院，植物人服務人數從30名增加到100名，開銷會更大，所以今年預期義賣目標為5000斤，預計約能有45萬收入，現在已有1700斤的訂購量，希望民眾一起做公益。

王金鈴也提醒，柚子屬性偏寒，體質比較虛寒、容易腹瀉的人不適合多吃，另外服用降血壓、降血脂、抗凝血劑等民眾，也要注意該類藥品不能與柚子同時服用，至少要隔半天以上，才不會有副作用產生。