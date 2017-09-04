新店直通土城？ 新北議員盼闢路

土城區石門路與新店區安祥路相隔一座文筆山，站在土城將軍嶺步道至高點，即可遙望新店山城社區。（記者張安蕎攝）

2017-09-04 20:50

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區石門路與新店區安祥路相隔一座文筆山，過去新店的山城社區對外交通不便，市府曾計畫打通連接兩區的山路，方便山城居民來土城銜接交流道，後因台北縣改制為新北市而擱置，市議員林金結近日重提此案，盼打通首條新店與土城相接的路線，增加兩區交通便捷性。

林金結表示，民國99年縣府曾計畫開通山區，讓石門路與安祥路相接，當時已研擬一條1432公尺的路線，初估總工程款3.02億，但因時逢台北縣升格，未編列預算，錯失興建機會。

林金結說，石門路上有觀自在金龍寶塔，每年清明、重陽等節日，上山車潮綿延數公里之長，再加上石門路狹窄，周邊三里里長飽受民怨之苦，開通此條道路，可紓解塞車問題；另外，目前土城往返新店，只能透過安坑交流道、中和及土城交流道繞遠路相接，若打通道路可節省20至30分鐘車程，且山區兩側就是黎明清境社區、康橋中學、德霖技術學院等人口集散地，為了民眾交通便利性，開通有其必要性。

石門路沿途景緻秀麗，是賞櫻花、桐花的熱門景點，路底更有一座山中湖，土城居民常來此登山健行，當地將軍嶺登山步道也已連接新店與土城區，但對於打通山區道路，許多山友都擔憂會破壞自然生態，導致山區美景消逝，希望市府審慎評估。

工務局新建工程處長詹榮鋒表示，新店安坑一號道路開闢後，山城對外交通已大幅改善，且文筆山地質敏感，屬於保育區，當地也多為私有土地，粗估徵收與工程費多達十億元，將請交通局針對環境、路線、效益等進行評估，確認有需求及必要性再來詳細規劃。