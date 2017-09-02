「竹筍」要移位了！ 竹北文化公園將打造360度舞台

竹北市市長何淦銘表示，獲新竹縣政府同意，準備將文化公園的竹筍移置靠縣政九路側，原址加強防水設施，打造一座360度都可看見的完整舞台。（記者廖雪茹攝）

2017-09-02 22:50

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市文化公園（公二停五）的大竹筍，要移位了！竹北市市長何淦銘表示，歷經2年多的協調、爭取，已獲縣府同意，準備將竹筍移置靠縣政九路側，原址加強防水設施後，打造一座360度都可看見的完整舞台，提供各類街舞社團展演，以藝文帶動光明美食商圈觀光。

縣府國際產業發展處處長陳偉志表示，經竹北市公所提出文化公園初步規劃，縣長邱鏡淳支持打造一個更完善的藝文空間，以帶動整體觀光；但財政單位考量竹筍未達報廢年限，因此僅同意在公園適當範圍內移位。

何淦銘表示，位在新竹縣文化局對面的文化公園，因園內一座約12公尺高的竹筍裝置藝術，又名竹筍公園，也被視為地標，但常有市民抱怨，在公園舉辦的表演活動，總因中間的大竹筍和半弧形環繞的5根排氣孔遮擋視線，觀眾只能坐在正前方觀賞；此外，位在公園正下方的停車場出現漏水、滲水和鋼筋鏽蝕的問題，研判與公園上方的噴水池有關，但始終無法解決。

何淦銘說，他上任市長後，104年即建請文化公園所有權人縣政府，將竹筍移走，擴展舞台範圍和視野，同時一併解決停車場的漏水、滲水問題，但縣府遲遲未同意，迄近期才頂點答應。

何淦銘表示，經公所與縣府協調，擬將竹筍移置靠縣政九路側、現造型燈柱處，將穩定基礎並美化外觀，原址拆除後做防水設施，矮化及美化排氣孔，填平半弧形、但已損壞的噴水池，以整闢為一完整的圓形舞台，讓四周的觀眾都可看到表演，現場並將增設音響、燈光等設備，方便地板舞、街舞和樂團戶外展演。

何淦銘說，文化公園改善工程約需7、800萬元經費，希望明年元宵燈會前完工，預估周邊將可容納約5000名觀眾，透過自發性、常態性的表演活動，吸引遊客，產生群聚效應，未來搭配城市光廊計畫，活絡光明商圈。

竹北市公所現已委請規劃公司設計製成簡報，近期將召開公聽會，邀請周邊住戶、學校社團等單位出席，踴躍提供意見。