09/02 各報重點新聞一覽

2017-09-02 06:18

自由時報

全民稅改 綜所稅大減稅

財政部昨公布所得稅制改革方案，兩稅合一設算扣抵制走入歷史，股利所得課稅改採甲、乙兩案，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅稅率則由十七％調高至二十％，保留盈餘加徵營所稅由十％降至五％，同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得特別扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計五四二萬戶受惠，稅收損失五十九億或六十九億元。

詳見全民稅改 綜所稅大減稅。

單身上班族 月入3萬免稅

財政部公布稅改方案，綜所稅大減稅，除了調整股利所得課稅制度，綜所稅最高稅率降至四十％，並將標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計將有五四二萬戶受惠，綜所稅免辦結算標準也大幅提高，單身上班族年收入三十七．八萬元以下、雙薪四口之家年收入九十三．二萬元以下，都不用繳稅。

詳見單身上班族 月入3萬免稅。

樂陞獨董李永萍脫產 被假扣押

投資人保護中心（簡稱投保中心）針對樂陞案提民事求償，獨董之一、北市前副市長李永萍因有脫產跡象，遭高等法院裁准假扣押資產。士林地院今年五月收到投保中心聲請強制執行，目前已扣押李永萍名下位於台北市內湖石潭段的一戶不動產，並囑託其他法院持續執行扣押李的其餘財產。至於樂陞前董事長許金龍是否也遭假扣押，台北地院表示不便說明。

詳見樂陞獨董李永萍脫產 被假扣押。

蘋果日報

500萬戶 明年減稅

逾500萬戶、近9成納稅義務人享有減稅「大確幸」來臨！財政部長許虞哲昨宣布「全民稅改」方案，個人綜合所得稅最高稅率降至40%，同時將標準扣除額由9萬元調高至11萬元，調幅22％，薪資所得及身心障礙特別扣除額則由12.8萬一舉調升至18萬元，幅度高達約41％，3大扣除額的調幅都是史上最大。財政部希望立院新會期完成三讀，明年1月實施，後年5月報稅適用。

股利課稅2擇1 乙案利散戶

股利所得課稅制度將出現重大調整，提出甲、乙兩大修改建議案，如果股利10萬元，適用所得稅率為5％，用乙案繳7600元較划算；若是大戶股利100萬元、適用最高稅率40％，則甲案較乙案有利；對於財部股利改革方案，法人圈表示，有助拉近內外資差距，值得鼓勵。

聯合報

20年來最大稅改 3扣除額大幅調高

財政部昨天公布租稅改革方案，一口氣調高標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額，估計最多有五百四十二萬戶受惠；同時調降綜所稅最高稅率至百分之四十，但調高營所稅率到百分之廿。

葉丙成：垃圾公文包山包海 別把學校當業績提款機

國中小剛開學，很多學校的組長、主任同時換人，甚至由菜鳥老師當教務主任。台大電機系教授葉丙成直指「行政大逃亡」禍首，是政府各單位把學校當「業績提款機」，發了太多「垃圾公文」，呼籲教育部、教育局處硬起來，別讓其他部會、局處再隨意用一紙公文壓垮老師、殘害教育。

中國時報

調高扣除額 建立國際潮流投資機制！林全主場優勢 推史上最強稅改

為振興經濟，改善投資環境，行政院長林全上任後的確很拚經濟，例如提出「五加二」產業創新計畫，提出前瞻計畫，以及昨日宣布史上最強的稅改方案。財經官員說，稅改方案調高扣除額史上最大，涉及項目種類最多，若以影響力看，說它史上最強不為過。林全總算找到了「主場優勢」，畢竟他是財稅專家，就職至今被盯得滿頭包，但做為專長，要挑稅改大毛病，看來並不容易。

民間搶熊讚 柯P捨不得放手

深受大小朋友與選手喜愛的台北世大運吉祥物「熊讚」，世大運落幕後在臉書表示「自己要失業了」，昨日到就業服務站登記找頭路；台北市長柯文哲笑稱，熊讚還是台北市代言人，如果要找工作，仍以北市府優先。