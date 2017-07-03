市長帶你吃美食！林智堅美食書推薦在地好味道

新竹市長林智堅花半年時間蒐羅在地51家美食，也出版「市長帶你吃美食」的專書，並選在百年老店北門炸粿發表新書，還小露炸粿技巧，邀請市民及遊客來品嚐在地隱藏版美食。（記者洪美秀攝）

2017-07-03 15:27

［記者洪美秀／新竹報導］「新竹市不是美食沙漠、到處是美食綠洲」新竹市長林智堅以他對食物的挑惕及舌尖的記憶出了美食書「市長帶你吃美食」，結果造成搶購熱潮，林智堅今天中午選在他最愛的小吃「北門炸粿」發表，還小露製作蚵仔加肉的炸粿，好吃的味道讓人一口接一口，這本美食書包括早午餐小吃、眷村味、輕食午茶和常民好味，都是新竹人常吃的隱藏版巷弄美食。

林智堅這本「市長帶你吃美食」專書，蒐羅51家「市長私房菜」，邀請市民跟著他的腳步，來探索竹市美食，品嘗在地好味道。

林智堅說，竹市絕非美食沙漠，而是「美食綠洲」，只是特色美食如同小綠洲散落各區、隱身巷弄，需要逐一發現，市府花半年時間統整，期盼透過專書介紹，讓大家可以在「竹塹古城」市體驗在地風味，打造深度美食之旅。

他也選在百年老店「北門炸粿」舉行新書發表，還邀請新竹工藝之家木雕大師蔡楊吉，為北門炸粿重製一套古味攤車，回味早期擺攤情景，林智堅與第三代翁晃焱也示範炸粿，為在地「古早味」代言，特殊的在地美味，讓林智堅及參與的民代忍不住一口接一口品嚐。

新竹市文化局表示，「市長帶你吃美食」一書規劃新竹布朗趣、常民在地好味、眷村私房家鄉味、輕食午茶時光、異國多元風味及風城等路好禮、新竹好物等七個單元，分享林智堅口袋美食名單，全書圖文並茂全彩印刷，希望透過此書、地圖與網路介紹，讓觀光客按圖索驥，品嘗在地特色美食。

像林智堅最愛的台式活力早午餐，有燒餅屋及水哥養生早餐、無名早餐店；一般好味道也深入巷弄的廟口鴨香飯、郭家潤餅、北門炸粿等店。此外，竹市的眷村私房家鄉味，更傳承竹籬笆內的家鄉美味，像老王記小館、小山東館、樹林頭麵店。

而輕食午茶時光有直達咖啡、安琪拉的魔法屋、河堤上的貓；異國多元風味有綜也蔬食、艷麗Pondok Sunny、Luau柴寮披薩等。此外，風城等路好禮有竹塹餅、水蒸蛋糕、花生醬、摃丸、米粉、水潤餅及烏魚子都是新竹好物。

這本美食秘笈可向文化局、五南文化廣場、國家書店、博客來等網路書店網購，定價每本250元，可洽：03-5421551。

相關影音